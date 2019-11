Štajerski zid na Kitajskem: Saši Planinšec ni para!

Koncilja ni bil dovolj za prekinitev črnega niza, Gasparini spet ne bo zadovoljen

V petek se je igralo v Franciji in Poljskem. Danijel Koncilja je s Cannesom izgubil še tretjič zapored, a žužemberški orjak ni razočaral. Ob odličnem izkoristku napada je dosegel 13 točk. Na Poljskem se je še druge zmage v tem tedni razveselila Eva Mori. Njen LKS iz Lodža je bil v sredo boljši od Radoma, dva dni kasneje pa še od Wroclowa. Slovenska reprezentančna podajalka je v celoti odigrala obe tekmi in prispevala šest točk. V zgodnji sobotnih urah je Nagoja Mitje Gasparinija ugnala ekipo Toray Arrows, slovenskemu korektorju ni šlo. Ne samo, da je dosegel zanj skromne štiri točke, tekme tudi ni odigral v celoti.

Eva Mori je v Poljskem s svojim LKS prišla še do druge zaporedne zmage. Foto: Sportida

Korošec ponovno dal misliti trenerju, Tončkova agonija se nadaljuje

Klemen Čebulj je v sredo s Trentinom v italijanskem prvenstvu po slavju nad Piacenzo vknjižil še peto zmago in ostaja neporažen. Korošec se je po tekmi pavze spet znašel v začetni postavi in ob izjemen napadalnem učinku dosegel 16 točk. Slovenski reprezentant je pri Trentinu v tej sezoni začel pet tekem, vse so se končale z gladko zmago, dve pa je obsedel na klopi. Eno so svetovni prvaki izgubili (italijanski superpokal), na drugi pa so za zmago trepetali v petem nizu (Verona).

Ravenna Janija Kovačiča je izgubila tretjič zapored. V sredo je bila premočna še Monza, ki je letela na krilih neustavljivega Bartozsa Kureka. Bodoči soigralec Tineta Urnauta je dosegel kar 29 točk.

Ko igra Klemen Čebulj, Trentino melje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tretje zaporedne zmage sta se na Poljskem razveselila Dejan Vinčić in Alen Pajenk, medtem ko je Tonček Štern kljub doseženim 22 točkam s soigralci spet klonil. To je bil že šesti zaporedni poraz Delecte iz Bydgoszcza. Omenimo še, da je Posojilnica iz Doba, ki jo vodi Matjaž Hafner, dobila drugo srečanje v kvalifikacijah lige prvakov, a nato klonila v zlatem nizu in na koncu za napredovanje morala čestitati zagrebški Mladosti.

Mlakarjeva se lahko veseli le novih treh točk

Odbojkarice Novare so se v torek nove zmage razveselile pri skromni Caserti, ki ostaja pri eni zmagi. Iza Mlakar se je po poškodbi pretekli konec tedna vrnila na igrišče, a ji trener Massimo Barbolini proti Caserti ni namenil resnejše minutaže.

Iza Mlakar je proti Caserti dobila le drobtinice in ostala brez točk. Foto: Aleš Oblak

Raje kot Slovenko je pred sobotnim superpokalom preizkusil povratnico po poškodbi kolena Jovano Brakočević, ki je v četrtem nizu dosegla kar devet točk. Čeprav povratek Srbkinje za Novaro pomeni izjemno dobro novico, ta za slovensko korektorico ne pomeni nič dobrega. Korošica bo morala zdaj v nadaljevanju sezone na svojo priložnost potrpežljivo čakati na rezervni klopi.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino : Piacenza 3:1 16 točk – 1 as; 71-% napad (15/21) Italija, 1. liga Milano – Trentino (17. 11.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Milano – Trentino (17. 11.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Monza : Ravenna 3:1 75-% sprejem, 40-% idealni (20 sprejetih žog, 1 napaka) Italija, 1. liga Latina – Ravenna (17. 11.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia – Lupi Santa Croce (17. 11.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Cuprum : Czarni Radom 1:3 3 točke – 3 bloki; 0-% napad (0/1) Poljska, 1. liga Czarni Radom – ZAKSA (17. 11.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Cuprum : Czarni Radom 1:3 7 točk – 1 blok; 50-% napad (6/12) Poljska, 1. liga Czarni Radom – ZAKSA (17. 11.) / Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Bydgoszcz : Zawiercie 1:3 22 točk – 2 asa, 1 blok; 50-% napad (19/38) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Toray Arrows : Nagoja 1:3 4 točke; 44-% napad (4/9) Japonska, 1. liga Nagoja – Oita Mijoši (17. 11.) / Christian Poglajen (Ziraat Bankasi) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Ziraat Bankasi 3:0 10 točk - 1 as, 1 blok; 44-% napad (8/18) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Paris : Cannes 1:3 13 točk - 1 bloka; 80-% napad (12/15) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nantes – Narbonne (16. 11.) / Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Nantes – Narbonne (16. 11.) / Nejc Pušnik (Posojilnica Dob) Liga prvakov, kvalifikacije Posojilnica Dob – HAOK Mladost 3:0; Zlati niz: 9:15 Ni igral. Liga MEVZA Calcit Volley – Posojilnica Dob (16. 11.) / Jure Kasnik (Posojilnica Dob) Liga prvakov, kvalifikacije Posojilnica Dob : HAOK Mladost 3:0; Zlati niz: 9:15 0 točk; trikrat je serviral. Liga MEVZA Calcit Volley – Posojilnica Dob (16. 11.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemčija, 1. liga Bühl : Hypo Tirol Alpenvolleys 1:3 0 točk; 0-% napad (0/1) Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Netzhoppers 1:3 65-% sprejem, 29-% idealni (17 sprejetih žog, 0 napak) Nemčija, 1. liga Giesen – United Volleys (16. 11.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Foinikas Syros – Olympiakos (16. 11.) /

Ženske: