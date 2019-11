Korošec ponovno dal misliti trenerju, Tončkova agonija se nadaljuje

Klemen Čebulj je s Trentinom v italijanskem prvenstvu po slavju nad Piacenzo vknjižil še peto zmago in ostaja neporažen. Korošec se je po tekmi pavze spet znašel v začetni postavi in ob izjemen napadalnem učinku dosegel 16 točk. Slovenski reprezentant je pri Trentinu v tej sezoni začel pet tekem, vse so se končale z gladko zmago, dve pa je obsedel na klopi. Eno so svetovni prvaki izgubili (italijanski superpokal), drugo pa so za zmago trepetali v petem nizu (Verona). Ravenna Janija Kovačiča je izgubila tretjič zapored. V sredo je bila premočna še Monza, ki je letela na krilih neustavljivega Bartozsa Kureka. Bodoči soigralec Tineta Urnauta je dosegel kar 29 točk.