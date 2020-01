V živo: Francozi v lepi prednosti. Se bodo Nemci vrnili?

Pravkar je na sporedu še zadnje dejanje odbojkarskega kvalifikacijskega turnirja v Berlinu, ki bo dal odgovor na to, kdo bo zadnji evropski udeleženec olimpijskega turnirja v Tokiu 2020. Bo to gostiteljica Nemčija, ali Francija, ki je v četrtek po izjemen preobratu, zaostajala je že 2:0 v nizih, razblinila slovenske olimpijske sanje.

Nemci, ki jih spet odlično vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, so na tem turnirju odlično stopnjevali ritem in najboljše prihranili za polfinale, kjer so brez večjih izločili najbolj vročo ekipo na turnirju, Bolgarijo, Francozi pa so po preobratu ugasnili slovenski olimpijski plamen.

Večji del uvodnega niza so vodili Francozi in ga na koncu tudi dobili (25:20), tudi drugem so ušli Nemcem (5:1), a so se gostitelji vrnili v igro, a galski petelini po vodstvu s 13:12 prednosti niso več izpustili iz rok in tudi drugi niz dobili s 25:20.

Zmagovalec večernega finala se bo na olimpijskem turnirju v Tokiu 2020 pridružil Japonski, Rusiji, Poljski, Italiji, ZDA, Braziliji in Argentini.

