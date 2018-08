Prvi pravi resen test za Slovenke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Antwerpnu odigrala še tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Po pomembnih zmagah nad Izraelom in Islandijo se bodo naša dekleta srečala z Belgijkami, sicer prvimi favoritinjami skupine, ki so tako kot Slovenke dobili prvi dve tekmi.

"Mislim, da sta bili zmagi nad Izraelom in Islandijo zelo pomembni, da bomo lahko v nadaljevanju kvalifikacij bolj sproščene. Sploh glede na to, da je Belgija na papirju prvi favorit. Na tekmo gremo lahko brez pritiska in sproščeno, v smislu, da lahko prikažemo svojo najboljšo igro, ki jo bomo potrebovale, če bomo Belgijkam želele konkurirati. Zelo pomembno bo tudi, da se bomo držale plana glede igre v bloku in obrambi, da bomo njihove najmočnejše akcije čim bolj naštudirale in se na to igro prilagodile ter seveda da bomo pri tem dale vse od sebe," je po dopoldanskem treningu dejala Pia Blažič, ki je zelo dobro odigrala srečanje proti Islandiji.

Belgija, sicer sedma reprezentanca na evropski in trinajsta na svetovni lestvici, je v tem obračunu zagotovo favorit. V slovenskem štabu opozarjajo na odlično podajalko Ilko van de Vyver, na korektorico Kajo Grobelno in sprejemalko Britt Herbots, vseeno pa poudarjajo, da ima tudi naša izbrana vrsta svoje adute.

"Punce so včeraj izkoristile čas za počitek, saj so potovanja iz kraja v kraj terjala svoj davek. Danes v fitnesu je bilo vzdušje že čisto drugačno. Punce so bile polne energije in že osredotočene na jutrišnjo tekmo. Mislim, da bodo jutri stoodstotno pripravljene na obračun z Belgijkami. Njihove zunanje napadalke so za nas največja nevarnost, sem pa prepričan, da bomo mi tokrat odigrali zanesljivo in z glavo, predvsem v obrambi in na ta račun skušali iz protinapadov narediti razliko oz. držati stik s tekmicami," je pojasnil pomočnik selektorja, Dejan Pušnik.

Do nagrade najboljši dve

Izraelke so tretje nosilke kvalifikacijske skupine A, v kateri poleg Slovenije igrata še favorizirana Belgija in Islandija. Prva je naslednje nasprotnice Slovenk Islandke odpravila s 3:0 (4, 8, 10).

Kvalifikacije potekajo v šestih skupinah, na evropsko prvenstvo pa se neposredno uvrstita prvo- in drugouvrščena ekipa v vsaki skupini. Belgijke so v skupini A velike favoritinje, drugo mesto pa bi morale zasesti Slovenke.

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori, Sara Najdič (podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Ana Marija Vovk, Anita Sobočan, Pia Blažič, Žana Zdovc Sporer, Alja Jerala (sprejemalke), Tina Grudina, Saša Planinšec, Ela Pintar, Brina Bračko (srednje blokerke), Maja Pahor, Veronika Mikl (prosti igralki). Selektor: Alessandro Chiappini.

Reprezentance, ki so že uvrščene na EP 2019: Gostiteljice:

Turčija, Poljska, Madžarska, Slovaška Preostale:

Srbija, Nizozemska, Azerbajdžan, Italija, Rusija, Belorusija, Nemčija, Bolgarija

Kvalifikacije za EP, skupina A: