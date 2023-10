V živo: Slovenci kljub odličnemu začetku izgubili prvi niz

Sobota, 7. oktober

Za Slovenijo, ki je doslej izgubila proti ZDA (1:3), s 3:0 ugnala Tunizijo in Turčijo ter s 3:1 Finsko in Egipt, sanj o nastopu na olimpijskih igrah kljub končnemu tretjemu ali četrtemu mestu še ne bi bilo konec, saj je v dobrem položaju, da se po uvrstitvi na svetovni lestvici uvrsti na prihodnje OI. Trenutno zaseda sedmo mesto.

Pred tekmo reprezentanc ZDA in Slovenije je Slovenija ostala brez kapetana Tineta Urnauta, ki ga zaradi bolezni ni bilo niti v kadru. Za spopad z Japonsko bo stisnil zobe in pomagal izbrani vrsti. Selektor Gheorghe Cretu ga je ob tem tudi uvrstil v začetno postavo, ob Čebulju, Vinčiću, Možiču, Pajenku in Kovačiču. Slovenci so obračun začeli veliko bolje kot petkovega z Američani. Po izenačenju na 1:1 so ob preudarni igri in odličnem servisu kapetana Urnauta hitro pobegnili na 6:1.

A Japonci so zatem hitro odgovorili in se približali na 6:8. Nepopustljivi in neugodni Japonci so tudi zatem ves čas dihali za ovratnik Slovencem in ob zaostanku s 13:16 nanizali pet zaporednih točk ter prvič na srečanju povedli (18:16). V precej napetem zaključku so se Slovenci po bloku Urnauta še približali na 21:22, a so Japonci odgovorili z delnim izidom 3:0 in prvi niz pospravili v svoj žep (25:21).

Tine Urnaut je zaradi bolezni izpustil obračun z ZDA, danes pa je stisnil zobe in pomaga slovenski izbrani vrsti. Foto: Volleyball World

Domačini Japonci so v dosedanjem poteku kvalifikacij presenetljivo izgubili proti Egiptu, potem ko so že vodili z 2:0 v nizih, točko pa so prepustili tudi ob zmagi proti Finski s 3:2 v nizih. Nato pa so odbojkarji iz dežele vzhajajočega sonca stopnjevali formo in po vrsti s 3:0 v nizih premagali Tunizijo, Turčijo in v petek še nekoliko presenetljivo gladko tudi Srbijo.

Žiga Štern je v petek dobro izkoristil ponujeno priložnost. Foto: Guliverimage

Medsebojna statistika zadnjih tekem na najvišji ravni je na strani Japoncev. Dobili so namreč zadnja obračuna v ligi narodov, tako v lanskem ligaškem delu tekmovanja, ko so slavili s 3:1 v nizih, kot nato v četrtfinalu letošnjega zaključnega turnirja, ko so bili še bolj prepričljivi in zmagali s 3:0. Skupna statistika medsebojnih obračunov na uradnih tekmah je 3:3.

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.