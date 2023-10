Na lestvici skupine B so sicer po petih tekmah s popolnim izkupičkom 15 točk na vrhu Američani, ki imajo tri točke prednosti pred Japonci in Slovenci. Srbi, ki se bodo ob 9. uri pomerili z ZDA, so po petih obračunih zbrali devet točk. Prav najboljše štiri reprezentance bodo z medsebojnimi obračuni do nedelje določile dva neposredna potnika v Pariz. V nedeljo se bo Slovenija merila še s Srbijo, Japonska pa z ZDA.

Za Slovenijo, ki je doslej izgubila proti ZDA (1:3), s 3:0 ugnala Tunizijo in Turčijo ter s 3:1 Finsko in Egipt, sanj o nastopu na olimpijskih igrah kljub končnemu tretjemu ali četrtemu mestu še ne bi bilo konec, saj je v dobrem položaju, da se po uvrstitvi na svetovni lestvici uvrsti na prihodnje OI. Trenutno zaseda sedmo mesto.

Domačini Japonci so v dosedanjem poteku kvalifikacij presenetljivo izgubili proti Egiptu, potem ko so že vodili z 2:0 v nizih, točko pa so prepustili tudi ob zmagi proti Finski s 3:2 v nizih. Nato pa so odbojkarji iz dežele vzhajajočega sonca stopnjevali formo in po vrsti s 3:0 v nizih premagali Tunizijo, Turčijo in v petek še nekoliko presenetljivo gladko tudi Srbijo.

Žiga Štern je v petek dobro izkoristil ponujeno priložnost. Foto: Guliverimage

Medsebojna statistika zadnjih tekem na najvišji ravni je na strani Japoncev. Dobili so namreč zadnja obračuna v ligi narodov, tako v lanskem ligaškem delu tekmovanja, ko so slavili s 3:1 v nizih, kot nato v četrtfinalu letošnjega zaključnega turnirja, ko so bili še bolj prepričljivi in zmagali s 3:0. Skupna statistika medsebojnih obračunov na uradnih tekmah je 3:3.

Kapetan v petek ni bil v kadru Pred tekmo do tega kroga neporaženih reprezentanc ZDA in Slovenije je od Mednarodne odbojkarske zveze prišla informacija, da bo četa Gheorgheja Cretuja oslabljena, saj je kapetan Tine Urnaut zbolel in ji ne more pomagati. Za zdaj še ni znano, ali bo kapetan danes na voljo slovenski četi.

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.