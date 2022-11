Kamničanke pred zahtevnim povratnim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničanke bodo na povratni tekmi kvalifikacij za ligo prvakinj poskušale izničiti zaostanek s prve tekme, ko so izgubile z 1:3, in osvojiti zlati niz. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred odbojkaricami Calcit Volleyja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij lige prvakinj pri favorizirani Crveni zvezdi, na katero se odpravljajo s popotnico poraza s prve tekme z 1:3 (-21, -19, 13, -24). Srečanje v športnem centru Vožovac v Beogradu se bo začelo ob 20. uri. V primeru zmage Kamničank s 3:0 ali 3:1 bo o napredovanju v skupinski del lige prvakinj odločal zlati niz do 15. točke. Če bodo Calcitovke izgubile, liga prvakinj še ne bo izgubljena. Za zadnjo vstopnico se bosta namreč pomerili poraženki drugega kroga kvalifikacij.

"Dejstvo je, da smo bili na prvi tekmi slabša ekipa, saj smo izgubili. Vendar smo na tej tekmi videli, da lahko igramo z Beograjčankami. Upam, da se bomo v teh nekaj dneh od sobotnega derbija z Novo KBM Branikom lahko spočili, da bomo v povratno tekmo vstopili maksimalno pripravljeni. V vsakem primeru bomo dali vse od sebe in skušali presenetiti domačinke. Verjamem, da smo tega sposobni," je pred ponedeljkovim odhodom v Beograd v klubski mikrofon dejal trener Gregor Rozman in opozoril na nekatere lastne napake, predvsem v končnici prvega in četrtega niza, kar bodo morali popraviti v Beogradu.

"Ključno bo to, ali se nam bo uspelo emocionalno in psihofizično spočiti, vse drugo se bo pokazalo na igrišču," pravi glavni trener Gregor Rozman. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če ne bi bilo teh lastnih napak v končnicah nizov, bi lahko bil izid za nas ugodnejši. Prav zato bomo morali skozi vso tekmo držati osredotočenost na t. i. lahke žoge, tudi podaje našim napadalkam bodo morale biti pravočasne in točne, da bi tekma lahko šla v našo korist. Sicer pa se nam tudi pred povratno tekmo z Mladostjo ni pripisovalo veliko možnosti za napredovanje. Običajno je, da nam bo zato, ker bo povratna tekma v Beogradu, toliko težje, toda po drugi strani v kamniški dvorani treniramo le enkrat tedensko, tako da v njej niti nimamo kakšne velike prednosti pred nasprotnicami. Ključno bo to, ali se nam bo uspelo emocionalno in psihofizično spočiti, vse drugo se bo pokazalo na igrišču."

Če Kamničanke na gostovanju ne bodo uspešne, njihovi upi po ligi prvakov še ne bodo pokopani, saj se bosta za zadnjo vstopnico udarili poraženki drugega kroga kvalifikacij. V drugem paru po prvi tekmi bolje kaže klubu Vasas iz Budimpešte, ki je v gosteh premagal Tenerife s 3:0.