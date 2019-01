Potrebujejo le še 38 točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so z eno nogo in pol že na evropskem prvenstvu.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. V Raanani se bo pomerila z Izraelom, ki jo v skupini A vsaj teoretično še lahko prehiti na drugem mestu, ki vodi na prvenstvo. Zato mora zmagati s 3:0 in Slovenkam ne dovoliti, da osvojijo 38 točk.

"Po zmagi nad Islandijo smo vse misli takoj usmerili proti Izraelu, saj teoretično še vedno nismo uvrščene na evropsko prvenstvo. Potrebna bo maksimalna koncentracija do konca, treningi potekajo po planu in v Izrael potujemo, da končamo začeto in se uvrstimo na evropsko prvenstvo," je po zadnjem treningu v Maribor dejala reprezentančna sprejemalka Anita Sobočan.

"Ekipa je zelo motivirana, da tudi v Izraelu igra na najvišji možni ravni. Po sobotni tekmi smo opravili dva treninga in se posvetili naši igri. Odnos igralk na treningu je zelo dober, vsa dekleta so bila zelo osredotočena na delo. Delali smo na taktiki, glede na vse skupaj smo zelo pozitivni. Zadovoljni smo s tem, kar smo naredili do zdaj, na gostovanje odhajamo po evropsko prvenstvo. Ekipa je osredotočena na ta cilj, želi pa tudi zmagati," je pred odhodom v Izrael dodal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

Na prvenstvo se iz skupine A že uvrstila Belgija, ki je dobila vse tekme, vse s 3:0.

