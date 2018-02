Kranjčani so za slovo zmagali

Kranjski odbojkarji so se od srednjeevropske lige poslovili z želeno zmago, ki so jo po težki tekmi v dvorani Tivoli vknjižili proti slovaški ekipi KSD Sport Košice. S tem so zadržali deveto mesto, saj je bila osmouvrščena madžarska ekipa Vegyesz Kazincbaricka triglavanom nedosegljiva, Slovaki pa bi jih lahko prehiteli, če bi zmagali in osvojili tri točke.

Peti turnir srednjeevropske lige v Tivoliju se bo končal v ponedeljek, ko je na sporedu še obračun ACH Volleyja in KSD Sporta Košic. Že v soboto sta se pomerila ACH in Triglav, zmage so se veselili Ljubljančani.

Navijači Triglava si po prvih dveh nizih verjetno niso mislili, da bodo za zmago še trepetali. Kranjska ekipa je namreč dobila prva niza, potem pa popustila, dovolila slovaškim odbojkarjem, da so tekmo podaljšali v peti niz, v njem pa je slovenskemu predstavniku uspelo zbrati več točk.

Košice so ob prvem tehničnem odmoru prvega niza vodile z 8:5, nato so pobudo prevzeli Kranjčani. Do drugega tehničnega odmora so si priigrali prednost s 16:11. Slovake je v igri obdržal Miroslav Jakubov, ki je izid na 20. točki izenačil. Košice so bile v igri do 22:22, nato pa so potrebne tri točke osvojili Gorenjci.

Janko Bergant, s 23 točkami najboljši igralec Kranja, je zaključil tekmo. Foto: OZS Podoben je bil tudi drugi niz. Košice so ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:5, ob drugem je bil spredaj Triglav s 16:11, bližje kot na tri točke zaostanka pa gostom ni uspelo priti.

V tretjem nizu so Slovaki ob prvem tehničnem odmoru spet vodili z 8:5, za razliko od prvih dveh nizov pa prednosti niso več zapravili. Pri 19:11 za Košice je že bilo slutiti, da bo izid v nizih kmalu 1:2.

Četrti niz je bil povsem v domeni slovaške ekipe, ki je brez večjih težav dosegala točke. Košice so v končnico vstopile z lepo prednostjo šestih točk in niz hitro zaključile.

Odločilni niz so bolje začeli Slovaki. Pri zaostanku Kranjčanov z 1:4 je klop Triglava vzela odmor, ki je obrodil sadove. Gorenjci so se približali na točko zaostanka, pri 8:7 pa so se prebili v prednost. Po še treh točkah so Slovaki poskušali izid spreobrniti z dvema menjavama, po njih so izid na 11. točki izenačili. Po 12:12 so triglavani prišli do dveh točk in prve zaključne žoge, ki so jo njihovi tekmeci ubranili, druge pa ne več. Tekmo je zaključil Janko Bregant, s 23 točkami najboljši igralec Kranja in skupaj z Jakubovim tekme.

Triglav Kranj - KSD Sport Košice 3:2 (22, 19, -18, -14, 13)

Dvorana Tivoli, sodnika: Stipaničev Matečič (Hrvaška) in Brlas (Slovenija).



Triglav Kranj: Toman, Tučen 10, Bregant 23, Kos 7, Beravs, Bežek, Pernuš 8, Mali 12, Jenko, Maček 11, Kök, Rezar.

KSD Sport Košice: Vitko, Lamanec 8, Pizur 7, Šomplak, Bališin, Kasperkevič 1, Labik 16, Kopka, Jakubov 23, Haky, Križ 1, Sopko 14, Tesarčik.