Konec ljubezni že po enem mesecu: "Lahko kupiš Pohorje, a Zorana ne."

Zoran Jerončič in Formis sta se razšla že po enem mesecu. Pritiski sponzorja so bili preveliki.

Zoran Jerončič presenetljivo ni več trener OK Formisa, ki se bori za obstanek v najmočnejši slovenski ligi. V soboto so prišli tudi do prve zmage, a ker niso igrale tiste igralke, ki bi očitno morale, je vodstvo ob pritisku kitajskega sponzorja primorskega strokovnjaka zamenjalo.

"Lahko kupiš Pohorje, a Zorana ne. Po prvi prvenstveni zmagi v sezoni 2019/20 3:0 (25:18,25:17,25:15) so se 'vrhunski odbojkarski' strokovnjaki iz vznožja Pohorja odločili da zamenjajo prvega trenerja OK Formis. Dekletom in aktualnemu vodstvu, kot vsem svojim pomočnikom se zahvaljujem za pomoč in trud. Dekletom želim seveda, da uresničijo zastavljen cilj obstanka v 1 DOL, novemu trenerju pa veliko sreče in uspeha v nadaljevanju sezone, predvsem pa 'poslušanju' vrhunskih strokovnih nasvetov 'quazi' strokovnjakov," je na svojem profilu na Facebooku zapisal izkušeni odbojkarski strokovnjak in potrdil, da je Formis že po dobrem mesecu dni preteklost.

Ker Kitajka ni igrala ...

Formiske so v soboto začele boj za obstanek, in sicer z zmago nad Ptujem, vse skupaj pa ni zadovoljilo kitajskega sponzorja, ki je pred kratkim napolnil blagajno slovenske ekipe. "Zgodba je precej dolga. A na kratko smo dobili dve kitajski odbojkarici, eno sprejemalko, ki je kolikor toliko solidna, in eno blokerko, ki je sicer nadarjena, a še ni na nivoju. V soboto je bila za OK Formis tekma biti ali ne biti z ŽOK Ptujem v zeleni skupini. Če bi tekmo izgubili, bi bilo lahko vsega konec z obstankom. Na tekmi ni igrala druga Kitajka Li. Po tekmi so me poklicali na zagovor, zakaj ni igrala, saj preveč stane. Vztrajal sem, da jaz odločam, in če nisem dober, bo treba zamenjati trenerja," je zadevo dodatno pojasnil Jerončič, ki pravi, da ni jezen, pač pa vesel, saj je v enem mesecu naredil veliko stvari. "Morda že dolgo nisem bil tako vesel in zadovoljen," je še dodal.

Weiping Su in Peijia Li sta okrepili Formis. Foto: OK Formula Formis

"To mora iti v knjigo rekordov"

Pravi, da se sam dobro zaveda specifike trenerskega poklica. Nenazadnje se mu to ni zgodilo prvič. "Treba se je zavedati, da imamo trenerji kovček – nahrbtnik vedno pripravljen in če v klubu niso zadovoljni, pač moraš iti. Meni se je to zgodilo drugič, prvič leta 1998 v Vidmu, a sem potem pristal v ligi A-1. Sem pa postavil rekord – en mesec in pet dni in potem, ko smo tekmo gladko zmagali, to mora it v knjigo rekordov," se je za konec še malce pošalil.

"Če bi izgubil, bi razumel. Zato odhajam s pokončno držo in čisto vestjo. Treba se je zavedati, da igralci in igralke dobro vedo, kdo je dober in kdo ne. A ne odločamo mi, škoda si je delati take utvare. Sam si pri tem ne dovolim napak," je še sklenil Jerončič.

Kdo ga bo zamenjal, za zdaj še ni jasno, a glede na to, da novega trenerja začeli iskati že v nedeljo, bo najbrž Jerončičev naslednik hitro znan.

