Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Šen bo v prihodnje igral v tujini. Sprejemalec se iz slovenskega prvaka ACH Volley seli v vrste italijanskega drugoligaša Domotek Reggio Calabria, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Že od nekdaj sem si želel, da bi se enkrat lahko preizkusil tudi v tujini. Mislim da je zdaj prišel pravi čas za tak korak in v bistvu je prišla tudi ponudba, za katero mislim, da je prava zame, zato sem to priložnost tudi izkoristil," so pri OZS povzeli besede 24-letnika.

Zasedba Domotek Reggio Calabria je v sezoni 2025/26 nastopala v tretji italijanski ligi, osvojila tretjeligaški pokal in superpokal, v ligi pa osvojila drugo mesto in se prebila v A2 prvenstvo. Šen bo v ekipi igral kot eden od le dveh tujcev, zato odgovornost na njegovih plečih ne bo majhna: "V klubu želijo sestaviti konkurenčno ekipo. Cilj je uvrstitev v Serie A1, bomo pa videli, kako nam bo to uspevalo skozi sezono. Pritiska bo zagotovo kar precej, če ne drugega, se vsak igralec hoče dokazati, kamorkoli že gre. Kar se tiče kakovosti lige, je zagotovo med najbolj izenačenimi, kar se je še posebej pokazalo v zadnjih letih. Katerakoli ekipa lahko premaga katerokoli ekipo."

Šen je do dobro izkoristil reprezentančne priložnosti za dokazovanje, ki mu jih je namenil selektor Fabio Soli: "Da dobiš priložnost začeti tekmo v reprezentanci, je še posebna čast. Mislim, da sem minute, ki sem jih dobil na igrišču, dobro izkoristil. Tudi nanizali smo tri zmage, kar mislim, da je dober rezultat za našo ekipo in tudi zame osebno, da pridobim še nekaj več samozavesti za nadaljevanje kariere v tujini."