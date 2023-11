"Če slabih trenutkov ne bo, se bo morda pojavila priložnost za našo prvo zmago"

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo v tretjem krogu lige prvakinj v četrtek ob 18. uri v ljubljanski dvorani Tivoli gostile nemško ekipo Potsdam. Nemke so v prvem krogu v gosteh premagale poljski Grot Budowlani Lodž in doma izgubile s Fenerbahčejem, medtem ko so Kamničanke s Turkinjami ostale praznih rok v Carigradu, s Poljakinjami pa v Tivoliju.

Po sobotni prvenstveni zmagi nad Koprčankami so imele Kamničanke prosta dneva. Zanju se je njihov trener Bruno Najdič odločil namerno, saj je pred njegovimi varovankami spet izredno naporen ritem tekem, ko si bodo tekme sledile ena za drugo. V četrtek bodo gostile tekmo tretjega kroga lige prvakinj, a ne v svojem domovanju, pač pa v Tivoliju. Pomerile se bodo s Potsdamom, v nedeljo jih čaka derbi z Novo KBM Branikom v domačem prvenstvu, prihodnjo sredo pa gostovanje v Lodžu.

"Ne spomnim se, kdaj so imele igralke dva prosta dneva, saj se morajo po napornem novembrskem ritmu spočiti tako telesno kot psihično. Ta počitek so nujno potrebovale," je odločitev v klubski izjavi pojasnil Najdič, ki je že pred začetkom lige prvakinj dejal, da Potsdam sodi v tisto kategorijo ekip, proti kateri Kamničanke lahko razmišljajo tudi o tem, kako priti do zmage.

Nekaj podobnega je pred 14 dnevi veljalo tudi za poljsko ekipo, proti kateri so slovenske državne prvakinje osvojile niz in bile blizu zmagi tudi v prvem nizu.

"Želim si, da bi ponovili igro z obeh tekem, ki smo ju v ligi prvakinj že odigrali, in da bi bilo čim manj slabih trenutkov, ki so bili proti Lodžu usodni. Sicer jih ni bilo ravno veliko, pa še vedno dovolj, da so nam Poljakinje pobegnile." Foto: www.alesfevzer.com

"Zavedati se moramo, da ima Potsdam zelo kakovostno ekipo, kar je potrdil z zmago v Lodžu. To je dejstvo. Vendar gre za dosti podobno ekipo, kot je bila poljska. Njihov trener, Italijan Riccardo Boieri, ima na voljo deset tujk, tako da določene stvari lahko tudi kombinira, ampak po podatkih, ki jih imamo, njihova igra temelji na treh zunanjih igralkah, ob pa imajo tudi dobre blokerke. Videli bomo, kako uspešni bomo lahko. Želim si, da bi ponovili igro z obeh tekem, ki smo ju v ligi prvakinj že odigrali, in da bi bilo čim manj slabih trenutkov, ki so bili proti Lodžu usodni. Sicer jih ni bilo ravno veliko, pa še vedno dovolj, da so nam Poljakinje pobegnile. Če teh slabih trenutkov ne bo, se bo morda pojavila priložnost za našo prvo zmago na tem tekmovanju," je še dodal Najdič, ki pot do zmage vidi predvsem v dobrem servisu in sprejemu.

Že včeraj je do svoje tretje zmage v skupini C prišel Fenerbahče, ki je v Lodžu s 3:0 (24, 18, 19) premagal Grot Budowlani.