Aktualne slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so se po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij lige prvakinj, na kateri so v Zagrebu z Mladostjo izgubile z 0:3 (-13, -17, -20), znašle v neugodnem položaju. Za napredovanje bi morale na sredini domači tekmi Zagrebčanke premagati s 3:0 ali s 3:1, nato pa dobiti še zlati niz. "Vsekakor bomo morali raven svoje igre dvigniti ne za eno stopnico, ampak najmanj za dve, če bomo želeli biti konkurenčni," pred srečanjem pravi trener Kamničank Gregor Rozman.

Kamničanke na uvodni kvalifikacijski tekmi niso bile kos Mladosti, ki je s tekmicami opravila ekspresno in si z zmago s 3:0 (13, 17, 20) priigrala dobro izhodišče pred povratnim dvobojem, ki bo v sredo v Kamniku. Glavni trener Gregor Rozman ne z igro v Zagrebu ne z igro v prvem nizu naslednje tekme – državno prvenstvo proti Šempetrankam – ni bil zadovoljen.

Varovanke Gregorja Rozmana bi v igri za ligo prvakinj obdržala zmaga s 3:0 ali 3:1, nato pa še dobljen zlati niz na 15 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ko pridemo na tekmo, nam preprosto manjka sproščenosti"

"Dejstvo je, da se nam je poznala tista tekma v Zagrebu, tu ni kaj skrivati. Smo v nekakšnem krču, preprosto ne znamo igrati tistega, kar delamo na treningih, kjer je naša igra veliko boljša kot potem na tekmi. Ko pridemo na tekmo, nam preprosto manjka sproščenosti. Ne bi rekel, da gre tu za pomanjkanje truda ali da se igralke ne bi borile, ampak preprosto ... ko pride tekma, smo, kot da bi imeli zvezane roke. Ampak dobro, tudi s takšno igro se moramo soočiti, tudi s takšno igro smo v soboto zmagali, in to ne glede na nasprotnice. Dobro je, da smo v prvem nizu vsaj v končnici igrali, kot se spodobi, sem pa zadovoljen, da sta bila drugi in tretji niz odigrana boljše, je pa to še vedno daleč od tistega, kar si želimo in kar bomo morali prikazati v sredo, če se želimo uvrstiti v naslednji krog kvalifikacij," je v klubski mikrofon dejal Rozman.

Njegove varovanke bi v igri za ligo prvakinj držala zmaga s 3:0 ali 3:1, nato pa še dobljen zlati niz na 15 točk. Rozman opozarja, da bo treba znižati predvsem število lastnih napak. V Zagrebu so jih naredile kar 29, domačinke 13.

"Vemo, kje smo na prvi tekmi grešili, kaj bomo morali popraviti. Če bomo v tem uspešni, bomo z njimi lahko igrali enakovredno, sicer veliko možnosti za zmago ne bomo imeli." Foto: CEV

"Na prvi tekmi je bila Mladost boljša ekipa od nas. Pokazala je, da je za dva razreda boljša od nas. Tu ni kaj dodati. Bomo videli, kako bo na povratni tekmi. V vsakem primeru bomo naredili vse, da dosežemo ugodnejši rezultat. Vsekakor bomo morali raven svoje igre dvigniti ne za eno stopnico, ampak najmanj za dve, če bomo želeli biti konkurenčni Zagrebčankam, tako da nas čaka zelo težka tekma. Predvsem bomo morali zmanjšati število lastnih napak. To se vsekakor da popraviti s še boljšim delom na treningih in večjim številom težkih tekem. Vemo, kje smo na prvi tekmi grešili, kaj bomo morali popraviti. Če bomo v tem uspešni, bomo z njimi lahko igrali enakovredno, sicer veliko možnosti za zmago ne bomo imeli," pred sredino tekmo pravi Rozman.

Zmagovalke obračuna med Mladostjo in Calcit Volleyjem se bodo v prihodnjem krogu pomerile z boljšo ekipo iz dvoboja med beograjsko Crveno zvezdo in finskim Pölky Kuusamo. Bolje kaže Srbkinjam, ki so na prvi tekmi slavile s 3:0.