Kamničanke se Mariborčank ne bojijo

1. DOL, ženske, zaključni boji

Ekipi, ki sta v zadnjih devetih sezonah pobrali vse državne in pokalne lovorike, Mariborčanke šest državnih in sedem pokalnih, Kamničanke pa tri državne in dve pokalni, bosta igrali že v devetem zaporednem finalu, prednost domačega igrišča pa bodo imele štajerske odbojkarice. Te glede na rezultate v letošnji sezoni na tem dvoboju veljajo za favoritinje, saj so redni del prvenstva končale na prvem mestu, edini poraz na domačih tleh pa so jim zadale prav odbojkarice Calcit Volleyja.

Mariborčanke so bile ob tem uspešnejše še v finalu letošnjega pokalnega tekmovanja. A tudi Kamničanke so v letošnjem prvenstvu izgubile le dvakrat, proti Novi KBM Branik in Formuli Formis, s katero so imele nekaj težav tudi na prvi polfinalni tekmi.

V letošnji sezoni je imela, podobno kot lani, na medsebojnih tekmah več uspeha mariborska ekipa, ki je od dozdajšnjih petih dobila štiri. "To prav nič ne pomeni, vse pa bo odvisno od nas in od tega, kako bomo igrale. Če bomo igrale, kot znamo, in če bomo garale ena za drugo od začetka do konca tekme, bo tudi izid pravi. Mislim, da smo predvsem na drugi polfinalni tekmi končnice proti Formuli Formisu pokazale, da smo napredovale tudi na psihološki ravni. Čeprav smo bile le nekaj dni prej v Kamniku na pragu poraza, smo se vseeno pobrale, stopile skupaj in zmagale. S to zmago smo dokazale, da če se ne vdaš in se boriš do konca, to prinese želeni uspeh. Verjamem, da bomo s takim razmišljanjem pokazale pravo igro tudi v finalu," je prepričana Leja Janežič, libero kamniške ekipe, ki je na tem mestu na zadnjih tekmah zamenjala reprezentantko Majo Pahor.

Poleg nje v kamniškem taboru ne bodo mogli računati na Urško Igličar, medtem ko imajo v tem obdobju Mariborčanke manj zdravstvenih težav, kar je dodaten razlog za njihov optimizem.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma:

Četrtek, 5. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Druga tekma:

Sreda, 11. april:

20.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Tretja tekma:

Ponedeljek, 16. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Morebitna četrta tekma:

Četrtek, 19. april:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Morebitna peta tekma:

Ponedeljek, 23. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley

Za 3. mesto: Prva tekma:

Sobota, 7. april:

18.30 Formula Formis - Aliansa Druga tekma:

Sreda, 11. april:

19.00 Aliansa - Formula Formis Morebitna tretja tekma:

Sobota, 14. april:

18.30 Formula Formis - Aliansa