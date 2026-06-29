"Liga narodov je tekmovanje, na katerem si menjave lahko privoščiš, ampak zdaj, ko se bližamo zaključku rednega dela, bo pomembno tudi to, da najdemo udarno ekipo in na ta način poskušamo doseči najboljši rezultat. To smo delali v preteklih letih in je delovalo," je po koncu domačega turnirja lige narodov razmišljal srednji bloker Jan Kozamernik.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je domači turnir lige narodov v Stožicah končala z nedeljskim porazom proti Italijanom (1:3), kar je bil njen šele drugi poraz na osmih tekmah letošnje sezone VNL.

Slovenci so v Ljubljani pred tem premagali Kanado, Bolgarijo in Brazilijo, na lestvici tekmovanja so trenutno četrti, pred njimi pa so le neporaženi Japonci ter Američani in Poljaki. Ti so prav tako zbrali šest zmag, a imajo več točk od zasedbe Fabia Solija, ki je v iskanju najboljše kombinacije preizkušal različne postave in veliko menjal.

Določiti udarno postavo in na tej poskusiti graditi naprej

Fabio Soli je preizkusil različne kombinacije postave. Foto: Aleš Fevžer "Proti Italiji je bila ključna konstantnost, s katero smo se ukvarjali celoten turnir, a smo jo na prejšnjih tekmah nekako uspeli zbalansirati, tokrat pa so bili Italijani precej bolj konstantni. Mislim, da niti ena niti druga reprezentanca ni igrala fenomenalne odbojke. Vsi smo delali kar nekaj napak, mi smo si jih privoščili malo preveč. Ne moremo si zatiskati oči in trditi, da smo dovolj konstantni. Je pa težko, ker menim, da tudi trener še ne ve povsem, kako bi začel tekme, katera postava je najboljša, pri čemer je vse skupaj malenkost odvisno tudi od dnevne forme. Menim, da se bomo morali odločiti za eno postavo in na njej poskusiti graditi naprej. To smo delali v preteklih letih in je delovalo. Liga narodov je tekmovanje, na katerem si menjave lahko privoščiš, a zdaj, ko se bližamo zaključku rednega dela, bo pomembno tudi to, da najdemo udarno postavo in na ta način poskušamo doseči najboljši rezultat," je Jan Kozamernik v pogovoru z novinarji v številnih menjavah videl vzrok nihanj v igri. Jan Kozamernik nihanja pripisuje številnim menjavam in dodaja: "Menim, da se bomo morali odločiti za eno postavo in na tej potem poskusiti graditi naprej. To smo delali v preteklih letih in je delovalo." Foto: Aleš Fevžer

"Treba bo biti bolj učinkovit, bolj pameten v težkih situacijah ..."

"Veliko nihanja izhaja iz tega, da je liga narodov tekmovanje, kjer je treba menjati, saj brez menjav težko vzdržuješ visok ritem. Menjave pripeljejo do nihanj. Menim, da bomo zdaj proti koncu morali konstantnost iskati v tisti najbolj solidni ekipi, na njej graditi, še bolje servirati in še bolje sprejemati. Treba bo biti bolj učinkovit, bolj pameten v težkih situacijah in se ne toliko spuščati pod raven, ki jo moramo igrati, prav tako pa padci ne smejo biti predolgi. Vemo, kaj nas čaka, kje smo, kaj moramo narediti. Pot je jasna, cilj tudi, a najprej se je treba uvrstiti na zaključni turnir," je dodal srednji bloker.

Sprejem, servis, osredotočenost Slovenci bodo na tretjem turnirju v Beogradu ob domačinih igrali še z Nemci, Iranci in Turki. Foto: Aleš Fevžer

Slovenci bodo imeli zdaj nekaj prostih dni, nato pa se nadaljujejo priprave na tretji turnir, ki ga bodo igrali v Beogradu. Trenutno so s šestimi zmagami v odličnem položaju za preboj na zaključni turnir osmerice, ki bo konec julija na Kitajskem.

Azijska zasedba ima vstopnico že zagotovljeno, tako da je prostora za sedem reprezentanc. V Srbiji se bodo pomerili z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo. Z izjemo Irana so vse reprezentance v igri za zaključni turnir.

"Vidimo, da imamo težave na sprejemalski liniji, a to je nekaj normalnega, tudi zaradi cilja, da imamo na igrišču lahko tri zelo dobre napadalce, ki lahko naredijo razliko. Popraviti bo treba tudi servis, bolj pritiskati." Foto: Aleš Fevžer

"S tremi zmagami smo lahko zadovoljni, vzamemo teh šest zmag (z obeh turnirjev, op. a.), še raje bi jih imeli sedem ali osem, saj želimo vedno zmagati, a s šestimi smo zadovoljni. Moramo pa razmisliti, kaj smo delali dobro, predvsem pa, katere stvari moramo popraviti. Vidimo, da imamo težave na sprejemalski liniji, a to je nekaj normalnega, tudi zaradi cilja, da imamo na igrišču lahko tri zelo dobre napadalce, ki lahko naredijo razliko. Popraviti bo treba tudi servis, bolj pritiskati. V Beogradu bo treba igrati res dobro. Vemo, da nas čakajo na papirju morda slabši nasprotniki, a vidimo, da je liga narodov predvsem v zadnjih dveh letih zelo zanimiva in da slabše ekipe lahko premagajo dobre. Morali bomo biti zelo, zelo zbrani, tudi razpored bo težji, saj igramo najprej eno tekmo, po dnevu premora pa tri tekme zapored, tako da fizično zagotovo ne bo preprosto. Želimo si tri, štiri zmage in čim višje mesto za zaključni turnir," pa je dodal Rok Možič.

Turnir v Beogradu se bo začel 15. julija, zaključni turnir v kitajskem Ningboju pa dva tedna pozneje.

Lestvica lige narodov