V živo: bo Zenit po klofuti rojakov zlomili zvezdniško Civitanovo?

Aktualni svetovni in evropski klubski prvaki so na prvi tekmi svetovnega klubskega prvenstva na Poljskem presenetljivo izgubili proti ekipi, Fakel Novi Urengoj. Rojaki so bili s 3:2 v nizih in pripravili prvo presenečenje. Ruski velikan bo imel danes priložnost, da se pokaže v boljši luči, a čaka jih izjemno težka naloga. Nasproti jim bo stala zvezdniška Lube Civitanova, ki velja za glavne favorite močnega italijanskega prvenstva. Fakel bo danes meril moči s Skra Belchatowom, ki je v ponedeljek z 1:3 klonil ravno proti Civitanovi. V skupini B se danes počiva.