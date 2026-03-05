Fivb bo letos na tekmovanjih preizkusila nova pravila

Mednarodna odbojkarska zveza (Fivb) bo na tekmovanjih v letošnjem letu testirala nova pravila, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Uvajanje novih pravil je del izpolnjevanja strateške vizije 2032 za odbojko kot še bolj dinamično in za gledalce še privlačnejšo športno panogo.

Odločitev o spremembi pravil je krovna zveza sprejela na nedavni seji upravnega odbora v Lozani, nova pravila pa bodo odbojkarji in odbojkarice testirali na vseh večjih tekmovanjih, vključno z elitno ligo narodov, celinskimi prvenstvi in svetovnimi prvenstvi za mlade kategorije.

Na OZS so predstavili glavne spremembe, o katerih so soodločali trenerji, igralci, sodniki in komisije mednarodne zveze.

Selektorji bodo lahko še naprej računali na 14 igralcev, pri čemer bo moral v ekipi obvezno biti vsaj en prosti igralec in ne več dva. Obenem bodo v posameznem nizu namesto šestih lahko izkoristili osem menjav. Deloma spremenjen bo tudi protokol ogrevanja, saj bosta ekipi servise izvajali ločeno, vsaka po 90 sekund.

Igralci bodo igralna mesta v posamezni rotaciji lahko zamenjali že takoj, ko bo server začel izvajanje servisa in ne več šele ob dotiku njegove roke z žogo. Sojenje dvojnega dotika pri podaji druge žoge bo še manj strogo, kot je bilo doslej. Napako bo sodnik dosodil le, če bo tako podana žoga prešla na drugo stran igrišča. Podaljšan stik z žogo ene ali obeh rok pa ne bo več dovoljen, varanja bodo lahko le hitri in kratki stiki z žogo.

Po novem se bo igra nadaljevala tudi, če se bo žoga po prvem ali drugem dotiku dotaknila stropnih konstrukcij in ostala na isti strani igrišča. Če pa bo prešla na drugo stran mreže, bo igra prekinjena.

Selektorji bodo morali biti previdni tudi pri odločitvah za preverjanje s posnetki (video challenge), saj po njih ne bo več dovoljeno poseči po polminutnem odmoru. Med preverjanjem in odmorom bodo morali odigrati vsaj še eno točko.

S preverjanjem bodo po novem lahko ugotavljali tudi morebitne dotike igralcev z žogo v obrambi in pri sprejemu servisa. Po novem se bodo trenerji lahko o preverjanju pogovarjali neposredno s prvim sodnikom, pri čemer pritožbe in protesti ostajajo prepovedani.

Prvemu sodniku pa ne bo več treba zapiskati pri napakah v napadih ali servisih, ko bodo žoge očitno končale izven igrišča in tudi ne, če bo žoga po servisu končala v mreži.

Po letošnjem testnem obdobju se bo Fivb odločila, ali bo spremembe vpeljala v uradne pravilnike.

