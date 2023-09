Slovenci popoldan po polfinale in selitev v Rim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 16.30 igrala četrtfinale evropskega prvenstva. Njen tekmec bo Ukrajina, s katero se je srečala že na uvodni tekmi prvenstva in jo premagala s 3:1 v nizih. Zmagovalec si bo priigral polfinalno vstopnico in selitev iz Varne v Rim, kjer bosta v četrtek polfinalna obračuna, v soboto pa še tekmi za odličja.

Pred slovenskimi odbojkarji je nov obračun velikega vložka. Petič zapored bodo nastopili v četrtfinalu evropskega prvenstva. Za novo uvrstitev v polfinale se bodo udarili z Ukrajinci, ki jih z zadnjih dveh velikih tekmovanj dobro poznajo.

Reprezentanci sta se na tem prvenstvu že srečali, na uvodnem obračunu skupinskega dela so Ukrajinci dobili prvi niz, naslednji trije pa so pripadli Slovencem. Po istem scenariju se je razpletel četrtfinalni dvoboj lanskega svetovnega prvenstva v Stožicah. Papirnata vloga favoritov je v rokah Slovencev. Ti so v osmini finala po velikem preobratu s 3:2 izločili Turke, Ukrajinci pa s 3:0 Portugalce.

Zmagovalec popoldanskega četrtfinalna v Varni si bo zagotovil polfinalno vstopnico, za poraženca bo tekmovanja konec. Kdor bo napredoval v četrtkov polfinale v Rimu, se bo v tem pomeril z zmagovalcem torkovega četrtfinala med Poljaki in Srbi.

Francozi Andree Gianija bodo polfinale lovili proti Romunom. Foto: CEV

Olimpijski prvaki proti Romunom

Po slovensko-ukrajinskem dvoboju bo v Varni zvečer še en četrtfinale. Olimpijski prvaki Francozi bodo vlogo favorita poskušali upravičiti proti Romunom.

Preostala četrtfinala bosta v torek v Bariju. Poljaki se bodo pomerili s Srbi, branilci naslova Italijani pa z Nizozemci.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september Torek, 12. september