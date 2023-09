V živo: Slovence v polfinalu čaka deja vu zadnjih dveh EP. Kdo bo zadnji polfinalist?

Poljaki so v četrtfinalu s 3:1 premagali Srbe in napredovali v polfinale. V tem se bodo pomerili s Slovenci.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v četrtkovem polfinalu evropskega prvenstva v Rimu pomerila s Poljsko. Izbrani vrsti se bosta v polfinalu EP srečali tretjič zapored, tako leta 2019 kot 2021 so s 3:1 v nizih slavili Slovenci. Poljaki so za napredovanje med najboljše štiri v Bariju s 3:1 (-26, 15, 34, 17) premagali Srbe in končali njihove nastope na tem prvenstvu. Za zadnjo polfinalno vstopnico se merita Italija in Nizozemska.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Četrtfinale (Varna, Bari) Torek, 12. september

Tretji polfinalist evropskega odbojkarskega prvenstva je Poljska, ki je v Bariju s 3:1 v nizih končala upe na kolajno Srbov. Ti so izenačen prvi niz dobili na razliko (28:26), a nato se je četrtfinalna bitka začela razvijati povsem po željah srbskega stratega na poljski klopi Nikole Grbića.

Poljaki so zanesljivo dobili drugi niz (25:15), v tretjem pa se je odvil izjemen boj. Obe moštvi sta zapravili kopico zaključnih žog za zmago v setu. Na koncu se je s 36:34 smejalo Poljakom, ti so v četrtem nizu opravili delo. Dobili so ga s 25:17 in se tretjič zapored uvrstili v polfinale.

Lukas Kaczmarek je pri Poljakih dosegel 21 točk, Wilfredo Leon pa 19, od tega tri ase, pri Srbih je Dražen Luburić končal z 19 točkami (dva asa), Miran Kujundžić pa z 18.

Tretji zaporedni polfinale Slovenije in Poljske

V polfinalu se bo ponovila zgodba iz leta 2019 in 2021. Še tretjič zapored se bodo za finale udarili z velikimi tekmeci zadnjih let Slovenci, ki so bili na zadnjih dvobojih vselej uspešnejši.

Pred štirimi leti so Poljake premagali v domačih Stožicah, pred dvema pa po številnih provokacijah na njihovem terenu v Katovicah. Varovanci Gheorgheja Cretuja, ki so že prispeli v Rim, upajo, da se bo podobna statistika nadaljevala.

Svetovni in evropski prvaki Italijani se po polfinale zvečer odpravljajo proti Nizozemcem. Foto: CEV

Italijani proti Nizozemcem

V Bariju poteka srečanje med branilci naslova, gostitelji Italijani in Nizozemci. Domačini so v skupini pričakovano premagali vse tekmece, na zadnjem dvoboju z Nemci so oddali točko. V osmini finala so brez izgubljenega niza upravičili vlogo favorita proti Severni Makedoniji.

Na drugi strani so Nizozemci v skupini končali za Poljaki, v osmini finala pa po hudem boju in tie-breaku strli nemški odpor, vodili so z 2:0, na koncu zmagali s 3:2.

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek v Bolgariji izločili Ukrajince, danes pa odpotovali na prizorišče polfinala v Rimu. Foto: CEV

Slovenci dopoldne odpotovali v Rim

Slovenski odbojkarji, ki so v ponedeljkovi osmini finala s 3:1 premagali Ukrajino, so dopoldne zapustili Bolgarijo in se preselili v Rim, kjer je za danes načrtovan "zgolj" trening v fitnesu. Kdo jim bo v četrtkovem polfinalu stal nasproti, bo znano zvečer.

Na tekmeca čakajo tudi Francozi, ki so v ponedeljek izločili Romune. Pomerili se bodo z zmagovalcem dvoboja med Italijo in Nizozemsko.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Četrtfinale (Varna, Bari) Torek, 12. september Ponedeljek, 11. september