Kdo bo slovenski polfinalni tekmec?

Medtem ko so slovenski odbojkarji že na poti na prizorišče četrtkovega polfinala evropskega prvenstva v Rimu, bosta v Bariju danes znana še zadnja polfinalista. Ob 18. uri se bosta za napredovanje med najboljše štiri pomerili Poljska in Srbija. Zmagovalec bo v četrtek tekmec Slovencev. Ob 21. uri bodo svetovni in evropski prvaki Italijani vlogo favorita potrjevali proti Nizozemcem. Zmagovalec se bo za finale boril s Francozi.

Poljaki, ki jih vodi Srb Nikola Grbić, so zadnji dve evropski prvenstvi končali na tretjem mestu. Obakrat so ju v polfinalu s 3:1 premagali Slovenci. Prav ti bodo v četrtkovem polfinalu tekmeci zmagovalca dvoboja Poljska-Srbija.

Poljaki so iz skupine napredovali s petimi zmagami, v osmini finala pa s 3:1 izločili Belgijce. Evropski prvaki iz leta 2019 Srbi so v skupini končali na drugem mestu, pred njimi so bili Italijani. V osmini finala so bili s 3:0 boljši od Čehov.

Svetovni in evropski prvaki Italijani se po polfinale zvečer odpravljajo proti Nizozemcem. Foto: CEV

Italijani zvečer proti Nizozemcem

Zvečer v Bariju sledi še srečanje med branilci naslova, gostitelji Italijani in Nizozemci. Domačini so v skupini pričakovano premagali vse tekmece, na zadnjem dvoboju z Nemci so oddali točko. V osmini finala so brez izgubljenega niza upravičili vlogo favorita proti Severni Makedoniji.

Na drugi strani so Nizozemci v skupini končali za Poljaki, v osmini finala pa po hudem boju in tie-breaku strli nemški odpor, vodili so z 2:0, na koncu zmagali s 3:2.

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek v Bolgariji izločili Ukrajince, danes pa odpotovali na prizorišče polfinala v Rimu. Foto: CEV

Slovenci dopoldne odpotovali v Rim

Slovenski odbojkarji, ki so v ponedeljkovi osmini finala s 3:1 premagali Ukrajino, so dopoldne zapustili Bolgarijo in se preselili v Rim, kjer je za danes načrtovan "zgolj" trening v fitnesu. Kdo jim bo v četrtkovem polfinalu stal nasproti, bo znano zvečer.

Na tekmeca čakajo tudi Francozi, ki so v ponedeljek izločili Romune. Pomerili se bodo z zmagovalcem dvoboja med Italijo in Nizozemsko.

