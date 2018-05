Je napočil čas za prvo zmago?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomlajena slovenska reprezentanca se bo v tretjem krogu zlate evropske lige udarila z močno Turčijo. Po dveh gostovanjih in dveh porazih se bo Slovenija, ki jo vodi Samo Miklavc, za prvo zmago in točke udarila v mariborski dvorani Tabor.

Slovenija v evropski ligi nastopa brez udarnih mož, za nameček pa so ji zagodle tudi poškodbe. Še pred začetkom je Samo Miklavc ostal brez Jureta Okrogliča in Primoža Vidmarja, proti Nizozemski pa se je poškodoval še podajalec Matija Jereb.

Kljub mladost in vsem težavam Slovenci ne iščejo alibije za poraze in obljubljajo, da bodo naredili vse, da pridejo danes do prve zmage. Naloga bo vse prej kot lahka, saj imajo Turki zelo močno postavo.

Zlata evropska liga, 3. krog: Sobota, 26. maj:

17.00 Nizozemska - Ukrajina

20.00 Slovenija - Turčija Lestvica:

1. Turčija 2 tekmi – 5 točk

2. Nizozemska 2 – 4

3. Ukrajina 2 - 3

4. Slovenija 2 – 0