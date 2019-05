Slovenke čaka mnogo težja naloga

Slovenke so evropsko ligo začele z zmago, potem ko so bile v soboto v Mariboru uspešnejše od Estonije. A kot poudarja selektor izbrane vrste, Alessandro Chiappini, bodo Grkinje, ki so v prvem krogu prepričljivo slavile proti Portugalkam, precej težji zalogaj: "Grčija je zagotovo močna ekipa, po mojem mnenju gre za najmočnejšega nasprotnika v srebrni evropski ligi. Po zadnji in tudi edini tekmi, ki so jo Grki doslej igrali, smo jih proučili. Ekipa je konsistentna, kakovostna, predvsem v napadu. A zaupati moramo vase, poskušati igrati našo najboljšo igro in kljub temu, da imamo nekaj težav, zagotovo lahko nekaj naredimo. V tem trenutku smo vsi radovedni, kako bomo tekmo odigrali, sicer pa bo to le en korak v tem tekmovanju. A če bo korak v pravo smer, bo to za nas zelo pomembno."

"Po prvi tekmi nas zdaj čaka še druga z Grčijo, ki je ena od močnejših tekmic v naši skupini. Verjamem, da bomo s puncami dale vse od sebe, da Grkinje premagamo in si s tem olajšamo nadaljnjo pot v skupini," je dodala reprezentantka Lana Ščuka.

Brez Hutinskijeve in Najdičeve

Na tekmah v Grčiji in kasneje še v Estoniji, kamor bodo Slovenke odpotovale neposredno iz Aten, italijanski strateg ne bo mogel računati na izkušeno srednjo blokerko Saro Hutinski, ki si je na zadnjem treningu pred odhodom poškodovala koleno. Z ekipo prav tako ni odpotovala podajalka Sara Najdič, ki ima še nekaj težav z gležnjem, v reprezentanci pa jo bo zamenjala mlada Ana Žigon, še ena novinka v slovenskem dresu. Prednost pred korektorico Niko Markovič je tokrat dobila Darja Eržen, v Mariboru je ostala še Ana Marija Vovk.

Reprezentanca Slovenije: Eva Mori in Ana Žigon (podajalki), Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar (srednje blokerke), Anita Sobočan, Lana Ščuka, Pia Blažica, Žana Zdovc Sporer (sprejemalke), Eva Zatkovič in Darja Eržen (korektorici), Leja Janežič in Veronika Mikl (prosti igralki).

Evropska liga, ženske, 2. krog: