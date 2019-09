Za zlato odličje Srbkinje in Turkinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem velikem finalu evropskega prvenstva (18.30) v Ankari se bosta za zlato odličje udarili Turčija in Srbija. Prva je v polfinalu preskočila Poljsko, druga pa v ponovitvi finale z lanskega svetovnega prvenstva Italijo.

Srbkinje in Turkinje so se na tem prvenstvu že pomerile. V skupinskem delu so bile s 3:1 uspešnejše aktualne svetovne prvakinje.

V tekmi za bron se bosta udarili Italija in Poljska.

Evropsko prvenstvo, ženske, boji za odličja:

Finale:

Za 3. mesto:

Polfinale:

Najuspešnejše države: 19 - Rusija

2 - Nemčija, Poljska, Italija, Srbija

1 - Češka, Nizozemska, Bolgarija

