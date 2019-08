Favorizirane Italijanke le ogrevanje pred odločilno tekmo?

V slovenskem taboru se zavedajo, da na tekmi proti Italiji ni veliko možnosti za presenečenje, a hkrati poudarjajo, da bo srečanje še kako pomembno kot zadnji preizkus pred odločilnim obračunom z Ukrajino. "Pred odločilno tekmo z Ukrajino nas čaka še tekma z Italijo, proti kateri smo na papirju seveda slabši, a tekma je taka, da je treba v njej uživati. Dati moramo vse od sebe, nimamo česa izgubiti. Lahko je presenečenje, lahko ne. Moramo pridobiti tudi nekaj samozavesti, čeprav bo to težko, ampak tako ali tako bo potem najpomembnejša tekma z Ukrajino," je po treningu v fitnesu in nato še v dvorani dejala slovenska sprejemalka Monika Potokar.

Foto: CEV

Italijanke sicer veljajo za prve favoritinje skupine B in so na prvih treh tekmah vselej zmagale. Varovanke Davideja Mazzantija, ki odkrito merijo na naslov evropskih prvakinj, so bile odlične že na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem so klonile le proti Srbkinjam. Kakovosti tekmic se zaveda tudi srednja blokerka Saša Planinšec: "Zavedamo se, da so Italijanke zelo kakovostna ekipa, ki ji bo težko vzeti niz, kaj šele kaj več, ampak mislim, da moramo v tekmo iti sproščeno, prikazati svojo najboljšo igro, se boriti in dati od sebe vse, kar zmoremo. Mislim, da nam bo ta prost dan prišel več kot prav, da lahko napolnimo baterije."

Slovenke se bodo z Italijankami pomerile ob 21. uri, odločilna tekma z Ukrajino pa bo na sporedu v sredo ob 20. uri.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

Skupina B (Lodž):

Skupina A (Ankara):

Skupina C (Budimpešta):

Skupina D (Bratislava):

Preberite še: