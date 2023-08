Ni počitka, tekmice Slovenk pa ene od favoritinj za naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke se bodo ob 17. uri pomerile z aktualnimi svetovnimi prvakinjami in evropskimi podprvakinjami Srbkinjami.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 17. uri odigrala tretjo tekmo evropskega prvenstva. Nasproti ji bo stala ena najboljših reprezentanc na svetu, aktualna svetovna prvakinja in evropska podprvakinja Srbija.

Slovenske odbojkarice so tretje prvenstvo stare celine odprle s petkovim porazom z 0:3 proti favoriziranim Poljakinjam, v soboto predvsem v tretjem in četrtem nizu namučile gostiteljice Belgije, bile blizu petega niza in točki, a izgubile z 1:3, danes pa jih čaka tretja tekma v treh dneh.

Nasprotnice bodo še ene od favoriziranih ekip, tokrat bo varovankam Marca Bonitte nasproti stala aktualna svetovna prvakinja in evropska podprvakinja Srbija, ki je na uvodnem srečanju s 3:0 odpravila Ukrajino.

"Pokazale smo super igro, do konca smo igrale s polno energije in bilo je super. Zavedamo se, da imamo jutri spet težke nasprotnice, da bo spet potrebna polna energija, da bo morala vsaka dati 150 odstotkov, da bomo dosegle kakšen rezultat," je po sobotnem porazu dejala reprezentantka Maša Pucelj.

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

V torek in sredo odločilni tekmi za preboj v osmino finala

Slovenke po večerni tekmi čaka dan premora, nato pa sledita odločilni tekmi za uresničenje cilja, napredovanje v osmino finala. Tja peljejo prva štiri mesta iz vsake skupine. V torek se bodo slovenske odbojkarice pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela v sredo pa še z Ukrajinkami.

Reprezentanca Slovenije: Podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

Sprejemalke: Mija Šiftar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Isa Ramić, Naja Boisa

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Mirta Velikonja Grbac

Korektorici: Iza Mlakar, Eva Zatković

Prosti igralki: Anja Mazej, Katja Banko

Evropsko prvenstvo:

Nedelja, 20. avgust

Lestvice:

