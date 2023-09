Zdaj gre zares: Slovenci popoldne po četrtfinale EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarji bodo ob 16.30 igrali tekmo osmine finala evropskega prvenstva proti Turkom, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani. Vloga favorita je na strani slovenske zasedbe, ki je skupinski del opravila odlično, brez poraza. Zmagovalec dvoboja se bo v ponedeljkovem četrtfinalu pomeril z zmagovalcem večernega srečanja med Portugalsko in Ukrajino. V Bariju sta na sporedu dvoboja Italija – Severna Makedonija in Nizozemska – Nemčija.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na jubilejnem desetem evropskem prvenstvu predtekmovanje prvič končala brez poraza. Premagala je vseh pet tekmecev, izgubila zgolj en niz in s prvega mesta napredovala v izločilne boje.

Te ob 16.30 začenja proti Turčiji, ki v skupini v Tel Avivu ni bila prepričljiva. Napredovanje si je zagotovila šele po zadnjem obračunu, ko je po zmagi nad Izraelom zasedla četrto mesto. Turke vodi Alberto Giuliani. Mož, ki je med letoma 2019 in 2021 deloval kot slovenski selektor in Slovence popeljal do dveh srebrnih kolajn na evropskih prvenstvih. Nekdanje varovance odlično pozna, mnoge je treniral tudi v klubih.

"Dobro jih poznamo, pa tudi oni nas, Alberto je bil naš trener, mislim, da ne bo nekih velikih skrivnosti. Bomo pa morali biti zbrani, igrati svojo igro, se osredotočiti nase. Nikakor Turkom ne smemo dovoliti, da bi bili oni tisti, ki bodo narekovali potek tekme. To bo tudi malo osebna tekma, saj sva z Albertom preživela veliko časa skupaj. Tako kot na igralce se osredotočam tudi nanj, da ga premagamo. Treba bo iti na vso moč, na zmago," pravi 37-letni Alen Pajenk.

Selektor Turkov je nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani. Foto: CEV

Čeprav je papirnata vloga favorita na strani Slovencev, ti opozarjajo, da ima nasprotnik kakovostne posameznike. Ob tem izpostavljajo korektorja z močnim servisom Adisa Lagumdžijo. "Če bomo ustavili njega, bomo naredili velik posel," je dejal slovenski prosti igralec Jani Kovačič.

Reprezentanci sta se pomerili desetkrat, osemkrat je zmagala Slovenija, tudi na zadnjem dvoboju na evropskem prvenstvu v Ljubljani leta 2019. Na evropskih prvenstvih ima Slovenija dve zmagi na dveh medsebojnih tekmah.

Zmagovalec dvoboja se bo v ponedeljkovem četrtfinalu pomeril z zmagovalcem večernega srečanja med Portugalsko in Ukrajino.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Osmina finala Sobota, 9. september Nedelja, 10. september Petek, 8. september

Četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september

Francija – Romunija (A)

zmagovalec Slovenija/Turčija – zmagovalec Portugalska/Ukrajina (B) Torek, 12. september

zmagovalec Italija/Severna Makedonija – zmagovalec Nizozemska/Nemčija (C)

zmagovalec Poljska/Belgija – zmagovalec Srbija/Češka (D) Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

Polfinale:

zmagovalec A – zmagovalec C

zmagovalec B – zmagovalec D

