Slovenci proti sosedom po novo zmago in napredovanje s prvega mesta #video

Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu v Varni začeli po željah, s tremi prepričljivimi zmagami. S 3:1 so premagali Ukrajino, s 3:0 pa Finsko in Španijo. Z le enim oddanim nizom, tremi zmagami in maksimalnimi devetimi točkami so vodilni v skupini B.

Do konca skupinskega dela bodo odigrali še dve tekmi. Prvo ob 19.30, ko se jim bodo zoperstavili Hrvati. Z zmago bi varovanci Gheorgheja Cretuja že potrdili napredovanje v osmino s prvega mesta, kar je tudi njihov cilj. Tudi slovenski sosedi so si že zagotovili mesto v osmini finala, v kateri bodo nastopila najboljša štiri moštva iz vsake skupine.

Hrvati so po uvodnem porazu s Finci (0:3) nanizali tri zmage. S 3:2 so strli Ukrajino, s 3:0 odpravili Špance, v nedeljo zvečer pa s 3:1 v polni dvorani v Varni na kolena spravili še gostitelje Bolgare in ostali v igri za prvo mesto v skupini.

Podajalec Uroš Planinšič pred tekmo s Hrvaško:

"Hrvaška premore dobre posameznike na mestu korektorja in sprejemalca, ki igrajo tudi v močnih ligah. Zagotovo jim bo treba posvetiti nekaj pozornosti. Še vedno pa se zavedamo, da je pomembna predvsem naša igra in kako bomo v njej suvereni. Tu moramo biti najbolj osredotočeni," pred večernim srečanjem pravi podajalec Uroš Planinšič, najstarejši član reprezentance Alen Pajenk pa dodaja: "V tekmo bomo šli popolno osredotočeni in s polno paro, vse zato, da zabeležimo novo zmago. Naš cilj je, da v prvem delu osvojimo najvišje mesto in si tako na papirju v končnici zagotovimo najbolj ugodne tekmece."

Alen Pajenk o načrtih do konca skupinskega dela:

Točke, pomembne za Pariz Cilj Slovencev je še naprej iz vsake tekme iztržiti čim več, saj prav vsaka prinaša ali odvzema točke na svetovni jakostni lestvici. V kolikor Slovencem na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ki bo konec septembra v Tokiu, med osmerico ne bi uspelo osvojiti enega izmed prvih dveh mest, ki bosta vodili na olimpijske igre v Pariz, si prvo uvrstitev tja še vedno lahko zagotovijo z dobro uvrstitvijo na jakostni lestvici. Zadnjih pet vozovnic v francosko prestolnico bo namreč razdeljenih med pet najboljših držav, ki si predhodno ne bodo zagotovile ene izmed šestih razpoložljivih vstopnic skozi kvalifikacije, pri čemer bo prvi kriterij obarvan kontinentalno, drugi pa glede na uvrstitev na lestvici. Na njej Slovenija trenutno zaseda osmo mesto. Z dosedanjimi nastopi v Bolgariji je pridobila 7,68 točke. Od Argentine, nove južnoameriške prvakinje, na sedmem mestu jo loči dobrih 26 točk in pol.

Za konec skupinskega dela v torek z Bolgari

V petek ob 19.30 Slovence čaka še tekma z Bolgari. Foto: Guliverimage Slovenci bodo po večerni tekmi zadnji obračun skupinskega dela odigrali v torek zvečer proti Bolgarom, ki bodo imeli bučno spodbudo s tribun. Tudi izločilne boje bodo začeli na istem prizorišču, saj v Varni ostajajo vse do vključno morebitnega četrtfinala.

Polfinale, finale in tekma za prvo mesto bodo v Rimu.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

Popoldne Ukrajinci in Finci

Pred sosedskim srečanjem se bosta v skupini B v Varni pomerili Ukrajina in Finska, ki sta trenutno na mestih, ki ne prinašajo napredovanja. Upanja zanju sicer še ni konec, a potrebujeta zmago, ob tem pa nista odvisni le od sebe, pač pa tudi od nekaterih tekem nasprotnikov.

Finci bodo zadnjo tekmo skupine igrali proti Ukrajincem, ki so še brez zmage. Foto: CEV

Za Slovence je zanimivo tudi dogajanje v skupini D, s katero se bodo križali v izločilnih bojih. Francozi v tej skupini danes igrajo z Romuni in lahko potrdijo prvo mesto. Obeta pa se hud boj za tri dodatna mesta za napredovanje.

Branilci naslova Italijani za četrto zmago ne bi smeli imeti prevelikih težav s Švicarji, Srbi pa tretjo zmago napadajo proti Estoncem.