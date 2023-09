Slovenska akcija se nadaljuje že popoldne

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo v Bolgariji odprli po načrtih. Najprej so s 3:1 premagali Ukrajino, v petek s 3:0 še Finsko, tako da so v svoji skupini B, v kateri je cilj prvo mesto, edini brez poraza.

24 ur po zanesljivi zmagi nad Severnjaki bo slovenska zasedba znova na delu. Po tretjo zmago se odpravlja ob 16.30 proti Špancem. Ti so prvenstvo začeli s presenetljivo zmago nad gostitelji Bolgari, nato pa v petek brez dobljenega niza izgubili s Hrvati.

"Španija je dobra ekipa, ki v napadu in obrambi igra z veliko občutka. Precej v svoji igri postori tudi z blokom in dobrimi servisi. Pomembno bo, da bomo mi z blokom ostali pred njimi ter da bomo pozorni na njihovo obrambo. Proti Bolgariji so odigrali skorajda perfektno tekmo," o današnjih tekmecih pravi selektor Gheorghe Cretu.

Zadnjo medsebojno tekmo so odigrali na evropskem prvenstvu leta 2017, takrat je Slovenija zmagala s 3:0. Slovenija je Špance dvakrat premagala tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2011, na vseh ostalih štirih medsebojnih tekmah pa so bili boljši Španci. Ti so leta 2007 senzacionalno postali evropski prvaki, nato pa so rezultatsko padli.

Po današnji tekmi bodo imeli Slovenci v nedeljo tekmovanja prost dan, v ponedeljek se bodo pomerili s Hrvati, za konec predtekmovanja pa v torek še z Bolgari. Ti bodo danes drugo zmago lovili proti Ukrajini.

Bolgari bodo drugo zmago iskali proti Ukrajincem. Foto: Guliverimage

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

V skupini D, ki se v izločilnih bojih križa s slovensko, bodo glavni favoriti za prvo mesto Francozi igrali z Izraelom, ki je po dveh tekmah prav tako pri dveh zmagah.