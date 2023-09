Slovencem na poti do druge zmage stoji finska ovira

Petek na evropskem prvenstvu, ki poteka v štirih državah (Bolgarija, Italija, Izrael, Severna Makedonija), prinaša osem obračunov. Slovenske oči so uprte v Varno, kjer so branilci srebra v sredo premagali Ukrajino (3:1), danes pa jih čaka druga tekma. Za drugo zmago se bodo pomerili s Finci.

Za Severnjaki sta dve srečanji, na prvem so brez oddanega niza premagali Hrvate, v četrtek pa z 1:3 izgubili z Bolgari. Predvsem v prvih dveh nizih je bilo tesno, izgubili so ju na razliko (26:28, 25:27).

"Igrajo hitro. Lastnosti za takšno igro imata oba finska podajalca. Pri servisih skušajo biti agresivni, obenem pa so izjemno dobri pri obrambi. Lahko smo že videli, da zanje nobena žoga ni izgubljena. Naš način igranja odbojke se zagotovo povsem razlikuje od finskega," pred dvobojem pravi romunski strateg na slovenski klopi Gheorghe Cretu.

Po današnji tekmi bodo Slovenci znova na delu v soboto ob 16.30, ko bodo na drugi strani mreže stali Španci. Ti so na uvodnem srečanju s 3:1 premagali Bolgare.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki bo trajalo do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala. Slovenska skupina se križa s skupino D, v kateri v Tel Avivu tekmujejo Francija, Grčija, Izrael, Portugalska, Romunija in Turčija.

Španci in Hrvati za drugo zmago

V večerni tekmi slovenske skupine se bosta za drugo zmago prvenstvo pomerila Španija in Hrvaška. Prva je odigrala eno tekmo in premagale Bolgare, druga pa je po porazu s Finci po tie-breaku premagala Ukrajino.

Italijani bodo tretjo zmago lovili proti Srbom. Foto: Volleyball world

V skupini A in C tekmi za prvo mesto v skupini

Gostitelji in aktualni prvaki Italijani so po dveh tekmah stoodstotni, prav tako njihovi tekmeci na večernem derbiju skupine A Srbi. Tudi v skupini C je na sporedu dvoboj najvišje rangiranih reprezentanc skupine, favorizirane Poljske in Nizozemske.