Slovenci proti starim znancem po tretji zaporedni finale

Slovenci se bodo ob 18. uri v polfinalu evropskega prvenstva še tretjič zapored pomerili s Poljaki. Leta 2019 in 2021 so jih premagali. Jih bodo še tretjič zapored? Foto: Volleyballworld

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v polfinalu evropskega prvenstva v Rimu ob 18. uri pomerila s prvo reprezentanco na svetovni lestvici Poljsko. Slovenci lovijo tretji zaporedni finale. V večernem polfinalu si bosta nasproti stali branilka naslova Italija in Francija. Tekma za tretje mesto in finale bosta v soboto.

Še tretjič zapored se bosta v polfinalu evropskega prvenstva pomerili Slovenija in Poljska. Tako leta 2019 kot 2021 so si finalno vstopnico z zmago s 3:1 priborili Slovenci, ki so bili za Poljake usodni že na velikih tekmah prvenstva stare celine leta 2015 (v četrtfinalu) in 2017 (v tekmi za četrtfinale).

Slovenci se na preteklost ne ozirajo, ponavljajo, da bo to povsem nova zgodba. "Velikokrat smo že igrali z njimi, velikokrat smo jih premagali, ampak to ne pomeni nič. To bo nova tekma, morali bomo igrati našo igro in jih poskušati ponovno presenetiti," je o tem, da je preteklost treba pustiti v preteklosti, v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal sprejemalec Klemen Čebulj, selektor Gheorghe Cretu pa dodal: "V prvi vrsti se bomo morali boriti za vsako žogo, ob tem pa biti osredotočeni in igrati kolektivno. Verjetno bodo to poskušali tudi tekmeci. Vsaka ekipa na tej ravni lahko v trenutku spremeni svojo igro. Zato bomo morali biti na igrišču karseda povezani, razbrati bomo morali, kaj bodo Poljaki želeli storiti, in se temu prilagoditi. Tudi mi smo sposobni narediti enako. Na obračunu bodo odločali detajli in to, kako se bodo odzvali tekmeci, ko bo eni izmed ekip šlo na igrišču bolje. Vse bo odvisno od nas samih."

Tako Poljaki kot Slovenci so na prvenstvu še neporaženi. V skupinskem delu so oboji premagali vseh pet tekmecev in oddali le en niz. V osmini finala so Poljaki s 3:1 izločili Belgijce, v četrtfinalu pa s 3:1 Srbe. Slovenci so v osmini finala po preobratu s 3:2 premagali Turke, v četrtfinalu pa s 3:1 Ukrajino.

Slovenci so se do zdaj vedno, ko so nastopili v polfinalu, uvrstili v finale, na koncu pa osvojili srebrno odličje. Kako bo tokrat? Srečanje v dvorani PalaLottomatica se bo začelo ob 18. uri.

Aktualni evropski in svetovni prvaki Italijani so imeli v četrtfinalu precej težav z Nizozemci, rešili so se po skrajšanem petem nizu. Ob 21.15 se bodo za finale pomerili s Francozi. Foto: CEV

Zvečer bitka med Italijo in Francijo

Drugi polfinalni obračun bo na sporedu ob 21.15. Za finale si bosta nasproti stali branilka naslova in aktualna svetovna prvakinja Italija ter olimpijska prvakinja Francija. Italijani so skupinski del končali brez poraza, v osmini finala s 3:0 izločili Severno Makedonijo, v četrtfinalu pa so se namučili z Nizozemci (3:2). Francozi so v skupini vknjižili štiri zmage in poraz proti Romunom, v osmini finala so nato s 3:0 odpravili Bolgare, v četrtfinalu pa s 3:0 premagali še Romune.

Prvenstvo se bo v Rimu končalo v soboto, ko bo ob 18. uri najprej tekma za bron, zvečer pa še veliki finale.