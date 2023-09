Poljaki pokopali upe na zlato Slovencev, ti so ostali brez pomembnega člena

Slovenci so v boju za finale z 1:3 izgubili s Poljaki in bodo v soboto igrali za bron.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva v Rimu z 1:3 (-23, 21, 20, 21) izgubila s prvo reprezentanco na svetovni lestvici Poljsko. Poraz ima dodaten grenak priokus, saj se je sredi tretjega niza poškodoval prvi organizator igre Gregor Ropret in predčasno končal srečanje. Kako resna je poškodba, še ni znano. Slovenci, ki so ostali brez tako želenega tretjega zaporednega finala in boja za premierno zlato odličje, bodo v soboto ob 18. uri igrali za bron. Kdo bo njihov tekmec, bo jasno po večernem polfinalu med Italijo in Francijo.

Evropsko prvenstvo v odbojki (28. avgust–16. september 2023) Polfinale Četrtek, 14. september

Še tretjič zapored sta se v polfinalu evropskega prvenstva pomerili Slovenija in Poljska. Tako leta 2019 kot 2021 so si finalno vstopnico z zmago s 3:1 priborili Slovenci, ki so bili za Poljake usodni že na velikih tekmah prvenstva stare celine leta 2015 (v četrtfinalu) in 2017 (v tekmi za četrtfinale), a tokrat se je zgodba obrnila. Poljaki so našli recept za Slovence, pri čemer jim je pomagala še poškodba Gregorja Ropreta sredi tretjega niza, do katere je bil dvoboj za finale zelo izenačen.

Srečanje se je sicer začelo povsem po slovenskih željah. Varovanci Gheorgheja Cretuja so, tudi s pomočjo 12 lastnih napak Poljakov, uvodni niz dobili s 25:23. V drugem nizu pa so se lastne napake preselile na slovensko stran, kar 13 so jih naredili Slovenci, kar so tekmeci izkoristili in izenačili (25:21). Nato pa tretji niz. Pri vodstvu Poljakov s 13:12 sta se v eni od akcij zapletla Gregor Ropret in Jan Kozamernik, Ropret je padel, obležal, se držal za koleno, nato pa ob pomoči zapustil igrišče in tekmo do konca pospremil z ledom na nogi.

Foto: CEV Na njegovo mesto je vstopil drugi organizator slovenske igre Uroš Planinšič. Poljaki so izkoristili slovenski šok, psihološka prednost je bila na njihovi strani, oddrveli so do vodstva z 2:1 (25:21). V četrtem nizu svetovni podprvaki po vodstvu z 12:11 tega niso več izpustili iz rok. Zvišali so vodstvo, tudi na +6 (22:16), Slovencem dopustili, da so se s štirimi zaporednimi točkami približali na dve točki, a niz za veliko zmago s 3:1 dobili s 25:21.

Pri Poljakih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Wilfredo Leon, ki je sicer slabše začel, sprva ni bil natančen pri začetnih udarcih, a se je iz niza v niz vse bolj razigral, zbral pa tudi kar nekaj napak. Pri Slovencih sta Klemen Čebulj in Rok Možič končala s 15 točkami.

Slovenci bodo v soboto ob 18. uri igrali tekmo za tretje mesto in četrto kolajno na zadnjih petih evropskih prvenstvih, v letih 2015, 2019 in 2021 so bili srebrni.

Aktualni evropski in svetovni prvaki Italijani so imeli v četrtfinalu precej težav z Nizozemci, rešili so se po skrajšanem petem nizu. Ob 21.15 se bodo za finale pomerili s Francozi. Foto: CEV

Zvečer bitka med Italijo in Francijo

Drugi polfinalni obračun bo na sporedu ob 21.15. Za finale si bosta nasproti stali branilka naslova in aktualna svetovna prvakinja Italija ter olimpijska prvakinja Francija. Italijani so skupinski del končali brez poraza, v osmini finala s 3:0 izločili Severno Makedonijo, v četrtfinalu pa so se namučili z Nizozemci (3:2). Francozi so v skupini vknjižili štiri zmage in poraz proti Romunom, v osmini finala so nato s 3:0 odpravili Bolgare, v četrtfinalu pa s 3:0 premagali še Romune.

Prvenstvo se bo v Rimu končalo v soboto, ko bo ob 18. uri najprej tekma za bron, zvečer pa še veliki finale.