V živo: prvi niz po hudem boju Italijanom

Sreda, 8. september: Skupina B (Ostrava):

Italija : Slovenija 1:0* (27:25, -:-, -:-) *tekma se je začela ob 15.45

Slovenski odbojkarji so po uvodnem porazu s Češko nanizali tri zmage s 3:0 (Črna gora, Belorusija, Bolgarija), pravkar pa igrajo zadnjo tekmo skupinskega dela. Z Italijani se merijo za prvo mesto, s katerim se bi, če ne bo presenečenj, v četrtfinalu izognili "neželenim" olimpijskim prvakom Francozom.

Naši odbojkarji imajo po štirih tekmah na računu tri zmage in devet točk, vodilni Italijani imajo isto število zmag in točk, a tudi tekmo manj (v četrtek bodo igrali še proti Čehom) in boljše razmerje v nizih, ki je tretji kriterij za razvrstitev (prvi je število zmag, drugi število točk). Italijani so včeraj tekmovalno počivali, za Slovence pa je to tretja zaporedna tekma v treh dneh.

Slovenci so začeli dobro, ušli na +4 (14:10), a so se nato Italijani vrnili in izenačili na 16:16. Sledile so nove odlične slovenske minute in novo vodstvo s +4 (20:16), italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je slovenski nalet zaustavil s time-outom, ki je njegovim varovancem dobro del. Znova so ujeli Slovence (20:20) in uprizorili dramatično končnico. V tej so imeli naši odbojkarji pri 24:23 zaključno žogo za prvi niz, a je niso izkoristili, so pa drugo zaključno Italijani, ki jim je prvi niz pripadel s 27:25.

S tem je postalo jasno, da si Slovenci danes še ne morejo zagotoviti končnega prvega mesta v skupini.

Zmaga s 3:0 že danes zagotavlja prvo mesto

Če bi Slovenci danes opravili s 3:0, bi zmagali skupinski del ne glede na razplet italijanske zadnje tekme, v dobrem položaju bi bili tudi ob zmagi s 3:1, a prvega mesta si še ne bi zagotovili, saj bi v primeru za Italijane ugodnega razpleta tekme s Čehi v igro lahko vstopila matematika s seštevanjem točk v nizih. V primeru slovenske zmage po petih nizih bi četa Alberta Giulianija danes prehitela Italijo, a bi se ta s četrtkovo zmago nad Čehi lahko vrnila na prvo mesto. Mogočih razpletov je še veliko ...

V slovenski skupini bodo Belorusi zvečer pomembno zmago v boju za napredovanje v osmino finala iskali proti Črni gori.

Poljaki po peto zmago

Bodo Poljaki skupinski del končali brez poraza? Foto: Guliverimage V skupini A v Krakovu bodo Poljaki igrali z Ukrajino in poskušali zmagati še petič zapored ter osvojiti prvo mesto. Zvečer bosta zadnjo tekmo skupinskega dela odigrali še Portugalska in Grčija, ki sta trenutno na mestih, ki ne prinašajo napredovanja, a nista še povsem odpisani.

Zmagovalec skupine C je že znan, to so Nizozemci. Bo pa v Tampereju potekal boj za drugo mesto, Turki ga bodo poskušali zadržati proti Fincem. Nanj pa lahko še vedno upajo Rusi, ki se bodo merili s Severno Makedonijo.

V skupini D bodo Francozi prvo mesto potrjevali proti Latviji, že pred tem se bodo udarili Hrvati in Slovaki.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

15.45 Italija - Slovenija

19.00 Belorusija - Črna gora Lestvica:

1. Italija 3 tekme - 3 zmage, 9 točk, 9:1 - razmerje v nizih

2. Slovenija 4 - 3 zmage, 9 točk, 10:3 - razmerje v nizih

3. Češka 4 - 2 zmagi, 7 točk, 9:7 - razmerje v nizih

4. Bolgarija 4 - 2 zmagi, 5 točk, 7:8 - razmerje v nizih

..................................

5. Belorusija 3 - 1, 3, 3:7

6. Črna gora 4 - 0, 0, 0:12 Skupina A (Krakov)

17.30 Poljska - Ukrajina

20.30 Grčija - Portugalska Lestvica :

1. Srbija 5 tekem - 4 zmage (12 točk)

2. Poljska 4 - 4 (11 )

3. Ukrajina 4 - 3 (7)

4. Belgija 5 - 1 (4)

.........................................................

5. Portugalska 4 - 1 (3)

6. Grčija 4 - 0 (2) Skupina C (Tampere): 16.00 Rusija - Severna Makedonija

19.00 Finska - Turčija Lestvica:

1. Nizozemska 5 tekem - 4 zmage (13 točk)

2. Turčija 4 - 3 (9)

3. Rusija 4 - 3 (8)

4. Finska 4 - 2 (6)

..................................................................

5. Španija 5 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 4 - 0 (0) Skupina D (Talin): 16.00 Slovaška - Hrvaška

19.00 Francija - Latvija Lestvica:



1. Francija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Nemčija 4 - 3 (9)

3. Hrvaška 4 - 2 (4)

4. Latvija 4 - 1 (5)

..............................................................

5. Slovaška 3 - 1 (3)

6. Estonija 4 - 1 (3)

*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...