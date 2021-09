Pod žaromete stopajo tudi Slovenci

Tretji dan evropskega prvenstva se bodo prvič predstavili tudi Slovenci, ki skupinski del igrajo v Ostravi na Češkem. Prav gostitelji bodo zvečer njihovi prvi tekmec. Vloga favorita pripada varovancem italijanskega stratega Alberta Giulianija, ki je slovensko izbrano vrsto leta 2019 vodil do srebrnega odličja.

"Zavedamo se, da so Čehi željni dobrega rezultata, ampak nas to ne sme zanimati. Igrati moramo svojo igro, pokazati, da smo boljša ekipa in upravičiti vlogo favoritov. Tekmo bo treba začeti mirno in tudi če v kakšnem trenutku stvari ne bodo šle ravno po načrtu, bomo morali ohraniti trezne glave, se zbrati in rasti iz točke v točko. Mislim, da bomo že na tekmi proti Češki imeli možnost, da stopnjujemo našo formo," pred uvodno tekmo EP razmišlja reprezentančni bloker Jan Kozamernik.

Slovenci so na prvenstvo pripotovali z visokimi cilji, pogledujejo tudi proti zlati kolajni, a ob tem opozarjajo, da je treba iti tekmo po tekmo. Spored za stopnjevanje forme je zanje ugoden. V soboto se bodo pomerili s Črno goro, po dnevu premora v ponedeljek sledi srečanje z Belorusijo, v torek z Bolgarijo, v sredo pa še z Italijo.

Že pred slovensko-češkim dvobojem bo prvo zmago lovila ena od favoritinj skupine Italija, na drugi strani mreže bo stala Belorusija. Sledila bo tekma med Črno goro in Bolgarijo.

Branilci naslova po drugo zmago, začenjajo tudi zmagovalci Tokia

Branilci naslova Srbi bodo odigrali drugo tekmo prvenstva, njihov nasprotnik bo Ukrajina, na delu pa bodo prvič tudi novopečeni olimpijski prvaki Francozi, ki se bodo udarili s Slovaki.

Srbski odbojkarji bodo drugo tekmo odigrali proti Slovakom. Foto: Guliverimage

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Tokratno evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Petek, 3. september: Skupina B (Ostrava): 1. krog:

14.15 Italija - Belorusija

17.15 Črna gora - Bolgarija

20.15 Češka - Slovenija Skupina A (Krakov) 2. krog

17.30 Belgija - Portugalska

20.30 Ukrajina - Srbija Lestvica :

1. Poljska 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Srbija 1 - 1 (3)

3. Ukrajina 1 - 1 (2)

4. Grčija 1 - 0 (1)

5. Belgija 1- 0 (0)

6. Portugalska 1- 0 (0) Skupina C (Tampere): 2. krog

16.00 Turčija - Španija

19.00 Nizozemska - Severna Makedonija Lestvica

1. Nizozemska 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Finska 1 - 1 (3 )

3. Turčija 1 - 1 (3)

4. Rusija 1 - 0 (0)

5. Severna Makedonija 1 - 0 (0)

6. Španija 1 - 0 (0) Skupina D (Talin): 1. krog

16.00 Hrvaška - Nemčija

19.00 Francija - Slovaška Lestvica

1. Latvija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

- Slovaška 0 - 0

- Francija 0 - 0

- Nemčija 0 - 0

- Hrvaška 0 - 0

6. Estonija 1 - 1 (0)



*o razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka - Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora - Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija