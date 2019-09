Odločen pogled, usmerjen proti finalu. Ob 20.30 gre zares.

Le še štiri reprezentance so na evropskem odbojkarskem prvenstvu ostale v igri za naslov prvaka. Med temi je drugič v zgodovini tudi slovenska izbrana vrsta, ki se bo ob 20.30 v razprodanih Stožicah udarila z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki. V petek drugi polfinale med Francijo in Srbijo. Ne glede na razplet današnjega srečanja bosta obe ekipi odpotovali v Pariz, kjer se bosta konec tedna borili za eno od odličij.

"Naredili nismo še nič," pred večerno tekmo s svetovnimi prvaki Poljaki opozarjajo slovenski odbojkarji, ki si lahko drugič v zgodovini zagotovijo napredovanje v finale prvenstva stare celine in s tem novo odličje. Reprezentanci sta se do zdaj na evropskih prvenstvih srečali trikrat.

Dvakrat leta 2015, zadnjič pa 2017. Na obračunu skupinskega dela pred štirimi leti so zmagali Poljaki, ko je šlo zares, so se veselili Slovenci. 2015 so jih izločili v četrtfinalu, pred dvema letoma v boju za četrtfinale. A vse to je zgodovina, čas je za novo poglavje. Poljaki, selektorsko taktirko v rokah drži belgijski strateg Vital Heynen, so se pred tem okrepili z naturalizirano močjo, enim najboljših odbojkarjev na svetu, Kubancem Wilfredom Leonom.

Na tem prvenstvu so zmagali vseh sedem tekem, šest brez izgubljenega niza, le na uvodni so enega izgubili. Vloga papirnatega favorita tako pripada njim, a Slovenci, ki jih vodi italijanski taktik Alberto Giuliani, so že večkrat dokazali, da proti favoritom lahko igrajo odlično. Zadnjič v ponedeljek, ko so na kolena prvič v zgodovini spravili Rusijo, branilko evropskega naslova.

Konec tedna v Pariz

Ne glede na razplet srečanja se bosta obe reprezentanci preselili v Pariz in tam odigrali še eno tekmo. Poraženec se bo v soboto popoldne boril za bron, zmagovalec v nedeljo za zlato.

Drugi finale bo v petek, ko se bodo gostitelji Francozi udarili s Srbi.

Evropsko prvenstvo, moški, polfinale:

