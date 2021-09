Slovenci proti sosedom za četrtfinalno vstopnico

Po štirih dneh brez tekme bodo slovenski odbojkarji nadaljevali prvenstvo stare celine. V osmini finala jih bodo pričakali sosedje Hrvati, ki so v skupinskem delu zasedli tretje mesto. Reprezentanci sta se srečali že v pripravljalnem obdobju, dvakrat so zmagali naši odbojkarji, enkrat sta se moštvi razšli z neodločenim rezultatom.

Kljub vlogi favorita so v slovenskem taboru pred popoldanskim dvobojem previdni. "Hrvati niso slaba reprezentanca in to so tudi dokazali v skupinskem delu tekmovanja. Zavedati se moramo, da so pripravljalne tekme eno, ko pa gre zares, pa je to povsem nekaj drugega. Rastejo iz tekme v tekmo, izpolnili so cilj, ki so si ga zadali. So tudi vse bolj samozavestni. Prepričan sem, da bodo naredili čisto vse, kar bodo lahko, da bi nas poskušali premagati. Na drugi strani moramo mi igrati tako, kot smo sposobni in kot smo v skupinskem delu tekmovanja že pokazali. Ne smemo si dovoliti nihanj in padcev v igri. Upam, da bo vse delovalo, kot mora," pred srečanjem za četrtfinalno vstopnico pravi srednji bloker Alen Pajenk.

Za konec še olimpijski prvaki in Čehi

V zadnjem dvoboju osmine finala se bosta zvečer pomerili aktualna olimpijska prvakinja Francija in gostiteljica Češka.

Če bi Slovenci izpolnili naslednji cilj in bi Francozi upravičili vlogo favorita proti Čehom, bi našim odbojkarjem v sredinem četrtfinalu, prav tako v Ostravi, nasproti stali olimpijski prvaki iz Francije. V primeru napredovanja v polfinale bi se Slovenci za finale udarili z zmagovalko četrtfinalnega para Poljska-Rusija.

Branilci naslova so se rešili Srbija je po izenačenem boju izločila Turčijo. Foto: Guliverimage

V Gdansku sta bila oba sobotna dvoboja izenačena in negotova do konca. Nizozemci so vendarle strli odpor Portugalcev, zmagali so s 3:2 (-22, 22, 24, -20, 13), peti niz so dobili s 15:13. Najboljši igralec tekme je bil nizozemski korektor Nimir Abdel-Aziz, ki je dosegel kar 37 točk, med njimi tri z asi.

Tulipani so v četrtfinalu čakali zmagovalca dvoboja med Srbijo in Turčijo, ki so ga branilci naslova sicer dobili, a so se precej namučili. Izid je bil 3:2 (18, -22, -22, 23, 12), Turki so zapravili vodstvo 2:1. Pri Srbiji je 18 točk dosegel Uroš Kovačević, pri Turčiji pa je bil z 20 najučinkovitejši Adis Lagumdžija.

Andrea Giani se je z Nemčijo prebil med najboljših osem ekip. Foto: Guliverimage

Italijani za polfinale z Gianijevo Nemčijo

Italijani, zmagovalci slovenske predtekmovalne skupine B, so se z lahkoto uvrstili tudi v četrtfinale. V osmini finala so Latvijo ugnali s 3:0 (14, 13, 16). Azzurri so z odličnimi servisi, s servisne črte je blestel predvsem Daniele Lavia, Latvijce odstranili od mreže in jih z bloki spravljali ob živce. Prav v nobenem nizu niso imeli težav, Lavia pa je bil s 13 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Italijanom so se v četrtfinalu pridružili Nemci, ekipa italijanskega selektorja, ki je deloval tudi v Sloveniji, Andree Gianija. Nemci so s 3:1 (14, -18, 19, 22) premagali Bolgare, prvo ime tekme je bil Moritz Karlitzek, ki je Bolgare spravljal v obup. Predvsem s servisi, dosegel je kar šest asov, v statistiko pa je vpisal 19 točk. Dve več od Georga Grozerja, ki je prispeval tri ase.

Rusi bodo izzvali neporažene Poljake

Gostitelji Poljaki, ki so v rednem delu opravili z vsemi tekmeci, so izjemno predstavo prikazali še v osmini finala in gladko odpravili Finsko. Foto: CEV Prvi sta se za četrtfinale že v soboto v Gdansku udarili olimpijska podprvakinja Rusija, ki na EP ni pripotovala v najmočnejši postavi, in Ukrajina, ki je v svoji skupini zasedla tretje mesto. Po izgubljenem uvodnem nizu so Rusi nato zagospodarili na igrišču in upravičili vlogo favorita ter se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Sobotni večer je pripadel aktualnim svetovnim prvakom Poljakom, ki so skupinski del končali neporaženi. Tudi v osmini finala so prikazali odlično predstavo in odpihnili Finsko. To pomeni, da se bodo v tekmi, ki odloča o tem, kdo odhaja v boj za kolajne, udarili z Rusi.