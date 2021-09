Italijani odpihnili Nemce, Slovenci odštevajo minute do četrtfinala

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob 19. uri s Čehi udarila za polfinale evropskega prvenstva. Zmagovalec se bo iz Ostrave preselil v Katovice, kjer se bo za finale v soboto pomeril z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki. Slovenski kapetan Tine Urnaut pred Češko, ki ima na tribunah bučno spodbudo domačih navijačev, opozarja na to, da bo treba biti agresiven in potrpežljiv. Na popoldanski tekmi so se Italijani s 3:0 poigrali z Nemci, v polfinalu jih čakajo branilci naslova Srbi, ki so včeraj z istim rezultatom izločili Nizozemce.

Potem ko sta si v torek v Gdansku polfinale zagotovili Srbija in Poljska, bodo zadnji polfinalni vstopnici danes podelili še v Ostravi, kjer v boju za preboj med najboljše štiri ostajajo evropska podprvakinja Slovenija, Češka, Italija in Nemčija.

Ob 19. uri bodo oči uprte v dvoboj Češke in Slovenije. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, in to v uvodnem krogu prvenstva, ko so slovenski odbojkarji po bledi predstavi izgubili z 1:3, po porazu pa dejali, da so očitno potrebovali budnico. Uvodni del so tako končali na drugem mestu, v osmini finala pa vlogo favorita s 3:1 potrdili proti Hrvaški.

Urnaut upa, da bodo dovolj agresivni in potrpežljivi

Čehi so skupinski del končali na četrtem mestu, tako da jih je v osmini finala pričakala olimpijska prvakinja Francija, ki je v Ostravo pripotovala z zgolj enim oddanim nizom. Češki odbojkarji so pripravili veliko presenečenje in galske peteline sklatili s 3:0. Odločeni so, da tudi proti Slovencem nadaljujejo pravljico. Pri tem jim bo v Ostravar Areni pomagalo bučno domače občinstvo, česar se dobro zavedajo v slovenskem taboru, ki je bil pred dvema letoma v podobnem položaju, ko je v Stožicah letel na krilih več tisoč gledalcev.

"Čehe zagotovo nosi entuziazem, polni so energije, proti Francozom so zares leteli po igrišču. Proti njim bomo morali biti zelo agresivni od prve do zadnje točke. Morali bomo zdržati njihov pritisk in trenutke, ko bodo pred domačim občinstvom spet igrali zelo dobro. Morali bomo biti tudi potrpežljivi in izkoristiti naše priložnosti," pred srečanjem pravi kapetan Tine Urnaut.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je bil v napovedih modro previden, vlogo favorita je delno prepustil Čehom in dejal, da morajo biti osredotočeni predvsem nase in v ključnih trenutkih ostati mirni. Čehi so v skupinskem delu Slovence premagali s 3:1, a ta tekma je pozabljena, pravi Zajčik. Foto: CEV

Povsem druga zgodba

"Menim, da so bili Slovenci v glavah pripravljeni na obračun s Francijo, a smo nekako spremenili njihove načrte. Ta tekma bo povsem nekaj drugega, kot je bila tista prva. Po porazu z nami so se dvignili, tudi mentalno, in preostale tekme v skupini odigrali bolje. Podobno kot mi tudi oni dobro poznajo dvorano," pravi eden od ključnih členov Čehov Adam Zajíček in vlogo favorita pripisuje Slovencem.

Če bodo ti napredovali, bomo spremljali ponovitev zadnjega polfinala, v katerem so Poljaki v Stožicah padli s 3:1.

Italijani suvereno prek Gianijeve čete

Italijani nadaljujejo suverene predstave, s 3:0 so izločili Nemce, ki jih vodi Andrea Giani. Foto: CEV Na uvodni četrtfinalni tekmi v Ostravi so se pomerili Italijani in Nemci. Azzurri so nadaljevali odlične predstave in tekmeca, ki ga vodi Italijan Andrea Giani (nekoč selektor Slovenije), odpravili s 3:0.

V katero smer bo šla tekma, so pokazali že v prvem nizu, ki so ga dobili s kar 25:13, v drugem so slavili s 25:18, v tretjem pa s 25:19. Tekmeca so onemogočili z odličnimi servisi in ga prisilili v številne napake. S 13 točkami je bil najbolj učinkoviti 19-letni Alessandro Michieletto.

Italija, ki je na sedmih tekmah oddala le dva niza, se bo v polfinalu pomerila s Srbijo.

Srbi in Poljaki napredovali s 3:0

Četrtfinalni spored se je začel v Gdansku, kjer sta si nasproti stali branilka naslova Srbija in Nizozemska. Slovenski finalni krvniki izpred dveh let so po izenačenem uvodu in vodstvu Nizozemcev s 23:22 dobili tri zaporedne točke in osvojili prvi niz (25:23), drugi jim je pripadel s 25:20, v tretjem pa so imeli tulipani žogo za znižanje na 1:2, a so jim varovanci Slobodana Kovača to preprečili, dobili niz s 27:25 in si kot prvi priigrali polfinale.

Poljaki so tudi po sedmi tekmi neporaženi - v četrtfinalu so s 3:0 odpravili olimpijske podprvake Ruse, ki na EP niso pripotovali v najmočnejši zasedbi. Foto: Guliverimage

Po uvodni tekmi v Gdansku je bilo vroče zvečer, ko so Poljaki pred huronskim domačim občinstvom s 3:0 odpravili olimpijske podprvake Ruse. Ti na prvenstvo niso prišli v popolni postavi. Uvodni niz je domača četa Vitala Heynena dobila s kar 25:14, bolj tesno je bilo v drugem, ko so se Rusi še najbolje upirali, a je tudi ta pripadel gostiteljem (26:24). Tudi tretji je pripadel Poljakom (25:19).