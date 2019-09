Kdaj, če ne zdaj: jezni Slovenci in polne Stožice za ruski skalp

Za konec uvodnega dela EuroVolleyja v skupini C se bo slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta danes ob 17.30 udarila s še neporaženimi Rusi. Slovenci bodo pred razprodanimi Stožicami (11.245 navijačev) poskušali pripraviti veliko senzacijo in doseči zmago s 3:0 ali 3:1, ki bi jim zagotovila prvo mesto v skupini in lažjega nasprotnika v osmini finala.

Po porazu s Severno Makedonijo je bilo zelo hudo tudi Janiju Kovačiču. Foto: CEV

"Težko je po taki tekmi povedati kaj pametnega. Makedonci so bili veliko bolje pripravljeni na to tekmo in zasluženo zmagali. Govorili smo, da bomo šli tekmo po tekmo, a tega ni bilo videti na terenu. Mislim, da so nam misli prehitro ušle k Rusom," se je bolečega poraza dotaknil Jani Kovačič, ki je potrdil, da se načrt počitka nekaterih nosilcev ni izšel, kot so pričakovali.

Bolnišnica pri Sloveniji Za nameček ima slovenski tabor še veliko težav s poškodbami. Že na prvi tekmi proti Belorusom je v hrbtu uščipnilo Klemna Čebulja, z ramo, na katero je pričvrščena njegova napadalna macola, ima že ves čas težave korektor Tonček Štern, po tekmi s Turčijo pa sta se poškodovala še podajalec Gregor Ropret (gleženj) in bloker Jan Kozamernik (mečna mišica). Prva sta pripravljena in bosta zagotovo stisnila zobe, medtem ko se na informacije o stanju drugih dveh še čaka.

"Odločeni smo pokazati pravo Slovenijo"

Rusi so na tem prvenstvu dobili vse štiri tekme. Izgubili so dva niza, a aktualni evropski prvaki in zmagovalci elitne lige narodov so imeli ves čas vse pod nadzorom. "Odločeni smo pokazati pravo Slovenijo. V glavah moramo premisliti, najti jezo po porazu in iz nje črpati energijo za današnjo tekmo. Polna dvorana nam bo dala dodatno energijo in če kdaj, bomo danes odigrali fenomenalno tekmo," meni načeti srednji bloker Kozamernik.

Če slovenski stroj za blok Jan Kozamernik ne bi mogel nastopiti, bi bila to zelo slaba novica za slovensko izbrano vrsto. Foto: Grega Valančič / Sportida

Zastrašujoča Rusija

Rusija je v Ljubljano pripotovala z vsemi svojimi zvezdniki, na čelu z 220 centimetrov visokim orjakom Dmitrijem Muserskim, Dmitrijem Volkovom in Maksimom Mihajlovom. Treba bo prikazati vrhunsko predstavo, če jo naši odbojkarji želijo premagati in osvojiti prvo mesto. Slovenski odbojkarji imajo z zbornajo komando še neporavnane račune. Na zadnjem EP 2017 so proti njej izgubili kar dvakrat, zato so odločeni, da Rusom vrnejo pred nabito polnimi Stožicami.

Bolgarija ali Portugalska? V primeru zmage s 3:0 ali 3:1 bi Slovenci zasedli prvo mesto v skupini, ki bi jim v osmini finala namenilo četrtouvrščenega tekmeca v skupini A. To bo skoraj zagotovo Portugalska, od katere se pričakuje, da bo četrto mesto potrdila proti skromni Romuniji, v primeru poraza proti Rusiji pa se bodo slovenski odbojkarji udarili z Bolgari, ki so na tem prvenstvu gladko klonili pred Italijo in Francijo.

