V živo: Slovenci se mučijo z Makedonci

Slovenski odbojkarji v Stožicah lovijo že četrto zaporedno zmago na EuroVolleyju 2019, s katero bi se na vrhu skupine C spet poravnali z Rusi. Po ponedeljkovem počitku se merijo z debitantko na evropskih prvenstvih Severno Makedonijo, ki je včeraj zvečer kar malce presenetljivo ugnala Beloruse in prišla od zgodovinske zmage na velikem tekmovanju.

Slovenija : Severna Makedonija 0:1* ( 24:26, 27:28, -:- ) Prva postava Slovenije: Vinčić, Gasparini, Pajenk, Videčnik, Šket, Čebulj, Kovačič Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj Severna Makedonija: Angelovski (L), Gjorgiev G., Nikolov, Gjorgiev N., Milev, Nakov, Ljaftov, Milkov, DespotovskiNikolovski (L), Andonov, Madjunkov, Iliev, Mihailov

Čeprav gre za novince na najelitnejšem tekmovanju stare celine, se v našem taboru zavedajo, da morajo tudi k tej tekmi pristopiti zbrano in odločno, a tega se slovenski odbojkarji zavedajo, saj so to veš čas poudarjali takoj po nedeljski zmagi nad Turki.

Pri Makedoncih blesti kapetan Nikola Gjorgijev, ki je včeraj Belorusom nasul kar 37 točk. Glede na to, da so Makedonci igrali večerno tekmo, Slovenci pa počivali, bi znala v slovensko korist govoriti tudi utrujenost nasprotnika.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je spet premešal postavo. Kapetan Tine Urnaut je začel na klopi, v prvi postavi pa so bili Vinčić, Gasparini, Pajenk, Videčnik, Šket, Čebulj in Kovačič. Slovenci so slabo začeli srečanje, Makedonci so hitro ušli na +6 (8:2), sledila je menjava, v igro je vstopil Žiga Štern in nekoliko stopil prednost Makedoncev. Ti so vodili praktično celoten niz, bili le dve točki oddaljeni od osvojenega niza (vodili so s 23:18), nato pa gostiteljem dopustili, da so jih ujeli in napovedali dramatičen zaključek niza. Dobili so ga Makedonci, s 26:24.

Tudi v drugem nizu je bilo precej izenačeno, le da so tokrat prednost ohranjali Slovenci, ki so se nekoliko bolj odlepili pri 17:13 in 19:15.

V večernem terminu se bosta v slovenski skupini pomerili še Turčija in Belorusija.

Kdo še v osmino finala?

Poleg Slovenije in Rusije so si mesto v skupini A že zagotovili Francija, Italija in Bolgarija, v skupini B Srbija in Belgija, v D pa za zdaj le svetovna prvakinja Poljska

Evropsko prvenstvo, moški, 6. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica: