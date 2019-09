Na generalki pred Rusijo proti ekipi, ki je pripravila senzacijo

Slovenski odbojkarji bodo ob 17.30 v Stožicah lovili že četrto zaporedno zmago na EuroVolleyju 2019, s katero bi se na vrhu skupine C spet poravnali z Rusi. Po ponedeljkovem počitku jih danes čaka obračun z debitantko na evropskih prvenstvih Severno Makedonijo, ki je včeraj zvečer kar malce presenetljivo ugnala Beloruse in prišla od zgodovinske zmage na velikem tekmovanju.

Čeprav gre za novince na najelitnejšem tekmovanju stare celine, se v našem taboru zavedajo, da morajo tudi k tej tekmi pristopiti zbrano in odločno, a tega se slovenski odbojkarji zavedajo, saj so to veš čas poudarjali takoj po nedeljski zmagi nad Turki.

Pri Makedoncih blesti kapetan Nikola Gjorgijev, ki je včeraj Belorusom nasul kar 37 točk. Glede na to, da so Makedonci igrali večerno tekmo, Slovenci pa počivali, bi znala v slovensko korist govoriti tudi utrujenost nasprotnika. Pričakuje se, da bo slovenski selektor Alberto Giuliani spet močno premešal postavo. Kdo bo ob kapetanu Tinetu Urnautu začel v prvi postavi, bo jasno tik pred tekmo. Bomo končno videli resno na delu tudi Alena Šketa, ki je ob drugem liberu Janu Klobučarju do zdaj igral najmanj?

17.30 Slovenija - Severna Makedonija Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj Severna Makedonija: Angelovski (L), Gjorgiev G., Nikolov, Gjorgiev N., Milev, Nakov, Ljaftov, Milkov, Despotovski

Nikolovski (L), Andonov, Madjunkov, Iliev, Mihailov

Tekma med Slovenijo in Severno Makedonijo bo v torek ob 17.30. V večernem terminu pa se bosta v slovenski skupini pomerili še Turčija in Belorusija.

Kdo bo zmagal? Slovenija 90,00% +

Severna Makedonija 10,00% +

Kdo še v osmino finala?

Poleg Slovenije in Rusije so si mesto v skupini A že zagotovili Francija, Italija in Bolgarija, v skupini B Srbija in Belgija, v D pa za zdaj le svetovna prvakinja Poljska

Evropsko prvenstvo, moški, 6. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica: