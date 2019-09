Še malo in bo šlo zares, Slovenci EP odpirajo proti Belorusom

Slovenci in Belorusi so se v tem poletju v Stožicah že udarili. Ni veliko manjkalo, da bi gostje povedli z 2:0 v nizih..

Slovenci in Belorusi so se v tem poletju v Stožicah že udarili. Ni veliko manjkalo, da bi gostje povedli z 2:0 v nizih.. Foto: FIVB

S tekmami v skupinah A in C se je začelo 31. evropsko odbojkarsko prvenstvo za moške. Med štirimi gostiteljicami je tudi Slovenija, ki bo na delu že uvodni dan. Prvi tekmec slovenskih odbojkarjev bo Belorusija (20.30), ki je zdaj povsem drugačna reprezentanca kot pred dvema mesecema, ko se je že mudila v Stožicah. Do prvih zmag so prišli Rusija, Finska, Italija in Bolgarija.

Belorusi so v tem poletju že nastopali v Ljubljani, lovili so vstopnico v ligo narodov, a so jim te sanje v polfinalu ugasnili ravno Slovenci. Naši fantje so na koncu zmagali s 3:1 v nizih, a vse ni potekalo tako gladko. Gostje so vodili že z 1:0 in bili na pragu vodstva z 2:0 v nizih, vendar so se domači rešili in na koncu s 27:25 izenačili. Za tem se je tehtnica obrnila na slovensko stran in četa Alberta Giulianija je mirno zmagala in vstopila v finale. Omenimo še, da so imeli Belorusi tudi veliko smolo, saj se jim je že v prvem nizu poškodoval prvi korektor Radzivon Miškevič.

Odbojkar ruskega Urala je zdaj ponovno pripravljen, beloruski selektor pa je v nasprotju z julijsko akcijo zdaj v Ljubljano pripeljal 14 igralcev, od tega šest odbojkarjev, ki jih julija ni bilo v Stožicah. Nova različica Belorusije bo zagotovo manjša neznanka za domačine, zato bo treba res že od začetka odigrati na vso moč. To naši odbojkarji ves čas poudarjajo, upajmo, da ne bo ostalo le pri besedah, če bo, se lahko hitro kaj zalomi. Že to, da so jo izbrali za prvo tekmico, govori, da jo imajo za najšibkejšo v skupini.

Kdo bo zmagal? Slovenija 91,43% +

Belorusija 8,57% +

20.30 Slovenija - Belorusija Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Uranut (K), Čebulj Belorusija: Radziuk, Antanovič, Busel (K), Šmat, Zabarouski (L), Burau, Cjuškevič, Miškevič, Čarapovič, Kuklinski, Kuraš, Marozau, Udris, Alpevič (L)

Čutijo odgovornost do navijačev

"Že prva tekma bo težka, saj je Belorusija sem prišla s tremi novimi igralci. Gre za povsem drugačno ekipo, poleg tega je drugačen tudi način tekmovanja. Kljub vsemu prevelikega pritiska ne čutimo, čutimo pa odgovornost do navijačev in naredili bomo vse, da se jim oddolžimo za podporo," pred uvodno tekmo, pred katero se v domači vrsti pričakuje kar nekaj nervoze, meni italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

Z belo zastavo ne mahajo niti Belorusi. "Slovenija ima zelo dobro ekipo, poleg tega igrajo pred domačim občinstvom. Mi se bomo morali zelo potruditi in dati vse od sebe, če želimo doseči dober rezultat," je pred uvodnim srečanjem povedal beloruski selektor Viktar Bekša.

V Stožice vabita tudi pevca Luka Basi in Nina Pušlar:

Zmage Rusov, Bolgarov, Italijanov. Zvečer bodo na delu Francozi ...

Rusi so za uvod s 3:1 premagali Bolgare. Foto: CEV

Čast prve tekme na EuroVolleyju 2019 je v Montpellieru pripadla Bolgarom in Grkom, s 3:0 so do prve zmage prišli prvi. Tudi Stožice so že gostile prvi obračun. Favoritinja "slovenske skupine" Rusija je Turkom oddala niz in slavila s 3:1.

Italijani so brez izgubljenega niza odpravili Portugalsko, Finci pa so s 3:1 premagali Severno Makedonijo.

Francija, ena izmed štirih gostiteljic tega prvenstva, se bo za začetek pomerila z Romunijo. Galski petelini ne bodo mogli računati na prvega zvezdnika Earvina Ngapetha, ki bo izpustil prvi del (vsaj tri tekme) skupinskega dela.

V preostalih skupinah, B in D, se bo igralo v petek.

Evropsko prvenstvo, moški, 1. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Preberite še: