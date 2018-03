Brez presenečenja, Mariborčanke in Calcitovke zanesljivo v finale

Državno prvenstvo, polfinale, povratni tekmi:

Znani sta obe finalisti državnega prvenstva v odbojki za ženske. Mariborčanke so na povratni tekmi s 3:0 v nizih premagale Alianso in napredovale z 2:0 v zmagah. Enak scenarij so uprizorile odbojkarice Calcit Volleyja proti Formuli Formis.