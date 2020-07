V Kranju se je s četrtkovimi kvalifikacijami začelo državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki se bo danes zaključilo s sklepnimi dvoboji. V polfinale so se v moški konkurenci uvrstili vsi najboljši - branilca naslova Tadej Boženk in Vid Jakopin, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, Danijel Pokšernik in Črt Bošnjak ter Rok Možič in Alana Košenina.

Tudi pri dekletih so polfinalistke bolj ali manj pričakovane. V najbolj napetem četrtfinalnem dvoboju sta Monika Potokar in Tjaša Kotnik ugnali mladi Katarino Fabjan in Klaro Kregar, mesto v polfinalu pa so si zagotovile še zmagovalki turnirja v Preddvoru Špela Morgan in Tajda Lovšin, Nina Zdešar in Katarina Bulc ter Zala Špoljarič in Lana Žužek.

Ena najlepših akcij petkovega dogajanja - Alan Košenina in Rok Možič:

Sobotno dogajanje se bo s prvim ženskim polfinalom začelo ob 9.30.