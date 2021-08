Dvakratne zaporedne državne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so začele priprave na novo sezono. V ekipi je nekaj novih imen, med katerimi je tudi Eva Mori, na začetku priprav pa manjka le Andjelka Radišković, ki se z reprezentanco BiH pripravlja na letošnje evropsko prvenstvo, so sporočili iz kluba. Prvi vrhunec pa ekipo čaka že oktobra.

Že v začetku oktobra se bodo namreč Kamničanke, ki bodo ponovno igrale tudi v srednjeevropski ligi, v drugem krogu kvalifikacij lige prvakinj pomerile z ukrajinskim Prometejem iz Dnepra.

"Dobro je, da z Gregorjem Sobočanom sodelujemo že četrto sezono, tako da dekleta že vedo, kaj jih čaka. Dejstvo je, da je to zanje najtežji in najbolj mukotrpne del priprav, vendar brez tega preprosto ne gre. Od teh prvih tednov bo odvisna celotna sezona, kajti zdaj moramo postaviti zdrave temelje, na katerih bomo lahko zidali. Prvi vtisi so dobri, ampak to je šele začetek," je o začetku priprav dejal Gregor Rozman, trener kamniških odbojkaric.

Foto: Calcit Volleyball

Čeprav bodo prvi dnevi priprav v znamenju pridobivanje telesne moči, tudi trening z žogo ne bo trpel. "Ker nas že v začetku oktobra čakajo kvalifikacije za ligo prvakinj, bomo morali biti že takrat v optimalni formi. Do takrat načrtujemo med osem do deset pripravljalnih tekem, s kom bomo igrali, pa bo odvisno tudi od takratne covid situacije. Toda to so že stvari, na katere ne moremo vplivati, zato se osredotočamo le na tisto, kar lahko sami naredimo. V tem trenutku je to čim boljša telesna pripravljenost," poudarja Rozman.

Petkratne državne prvakinje, ki imajo v svojih vitrinah še po tri naslove v pokalu Slovenije in srednjeevropski ligi, v novo sezono vstopajo v nekoliko spremenjeni zasedbi. Največjo okrepitev predstavlja vrnitev slovenske reprezentančne organizatorke igre Morijeve, iz Nove Gorice je prišla 18-letna Fatoumatta Sillah, ki lahko igra tako na mestu sprejemalke kot korektorice, iz ATK Grosuplja pa še ena organizatorka igre, Manca Lenart. Poleg tega se je ekipi iz Vitala pridružila mlada blokerka Neja Čižman, iz druge ekipe Calcit Volleyja pa sta se v prvo preselili Mija Šiftar in Živa Javornik.

Kamničanke sicer prva uradna tekma v novi sezoni čaka 2. oktobra, ko bodo v prvem krogu domačega prvenstva gostile Krim.