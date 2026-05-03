Slovenska odbojkarska reprezentantka Fatoumatta Sillah se v letošnji ligi prvakinj veseli tretjega mesta. Njen Conegliano, branilec naslova, je hitro pozabil na polfinalni neuspeh, ko je proti VakifBanku zapravil vodstvo z 2:0, in v ponovitvi lanskega finala s 3:0 (16, 24, 25) premagal Scandicci.

Sillah ni dobila priložnosti za igro, v njeni ekipi pa je bil za 19 točkami najučinkovitejša Švedinja Isabell Haak, Kitajka Zhu Ting jih je prispevala 18, Brazilka Gabriela Braga pa 17.

Fatoumatta Sillah ni dobila priložnosti za igro. Foto: Guliverimage

Trikratne evropske prvakinje so bile po zaslugi servisov in bloka zanesljivo boljše v prvem nizu, več dela so imele v preostalih dveh, ki so ju dobile v dramatični končnici.