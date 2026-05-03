Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
17.57

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
odbojka odbojkarska liga prvakov Fatoumatta Sillah

Nedelja, 3. 5. 2026, 17.57

50 minut

Odbojkarska liga prvakinj, finale in tekma za tretje mesto

Conegliano Fatoumatte Sillah do brona v ligi prvakinj

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Conegliano | Odbojkarice Conegliana, ki je branil naslov, so osvojile bron. | Foto Guliverimage

Odbojkarice Conegliana, ki je branil naslov, so osvojile bron.

Foto: Guliverimage

Slovenska odbojkarska reprezentantka Fatoumatta Sillah se v letošnji ligi prvakinj veseli tretjega mesta. Njen Conegliano, branilec naslova, je hitro pozabil na polfinalni neuspeh, ko je proti VakifBanku zapravil vodstvo z 2:0, in v ponovitvi lanskega finala s 3:0 (16, 24, 25) premagal Scandicci.

Sillah ni dobila priložnosti za igro, v njeni ekipi pa je bil za 19 točkami najučinkovitejša Švedinja Isabell Haak, Kitajka Zhu Ting jih je prispevala 18, Brazilka Gabriela Braga pa 17.

Fatoumatta Sillah ni dobila priložnosti za igro. | Foto: Guliverimage Fatoumatta Sillah ni dobila priložnosti za igro. Foto: Guliverimage

Trikratne evropske prvakinje so bile po zaslugi servisov in bloka zanesljivo boljše v prvem nizu, več dela so imele v preostalih dveh, ki so ju dobile v dramatični končnici.

Fatoumatta Sillah
Sportal Fatoumatta Sillah s Coneglianom italijanska prvakinja
odbojka odbojkarska liga prvakov Fatoumatta Sillah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.