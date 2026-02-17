Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V sredo zadnja tekma v ligi prvakov te sezone za slovenske prvake

ACH Volley za ohranitev evropskih upov: "Brez preračunavanja"

ACH Volley, liga prvakov | Odbojkarji ACH Volley bodo v sredo odigrali zadnjo tekmo te sezone v ligi prvakov, z osvojeno točko pri Toursu bi si zagotovili nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV. | Foto Aleš Fevžer

Odbojkarji ACH Volley bodo v sredo odigrali zadnjo tekmo te sezone v ligi prvakov, z osvojeno točko pri Toursu bi si zagotovili nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski državni odbojkarski prvak ACH Volley Ljubljana je že prispel v Francijo, kjer se bo v sredo ob 20. uri v zadnjem, šestem kolu skupinskega dela lige prvakov pomerili s francoskim Toursom VB, ki ga je na prvi medsebojni tekmi v Tivoliju premagal s 3:0. "Ne želimo ničesar preračunavati in štartamo zgolj na zmago," je trener ljubljanske ekipe Igor Kolaković dejal pred srečanjem za ohranitev evropskih upov.

Sredina tekma bo za obe ekipi zadnja v letošnji sezoni lige prvakov, saj sta ekipi Ziraata Bankkarta in Itasa Trentina že preveč oddaljeni. Kljub temu bo obračun pomemben, saj končno tretje mesto prinaša nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV, medtem ko bo zadnjeuvrščeni končal letošnje evropske nastope.

Moštvo Toursa VB na čelu z našim reprezentantom Nikom Mujanovićem v tej sezoni med elito še ni zmagalo, zbralo je le eno točko, tudi v Ljubljani je pred mesecem dni proti ACH Volleyju izgubilo z 0:3. Hkrati je to tudi edina zmaga Ljubljančanov, ki imajo tri točke, tako da jim za končno tretje mesto v sredo v Toursu zadostuje tudi poraz z 2:3.

"Energijo in igro zadnjih dveh nizov proti Trentinu moramo prenesti tudi na zahtevno gostovanje v Franciji. Pričakujemo boljšo ekipo Toursa, kot je bila v Ljubljani, in boj za vsako točko. Ne želimo ničesar preračunavati in štartamo zgolj na zmago. Verjamem v uspeh," je pred sredino tekmo v klubski mikrofon dejal trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Igor Kolaković | Foto: Filip Barbalić Igor Kolaković Foto: Filip Barbalić

"V Toursu nas zagotovo zanima zgolj zmaga, ki nas pelje v pokal CEV, kar bi bil dober obliž na rano po porazu proti Trentinu. Vzdušje v ekipi je dobro, želja in motiv po zmagi pa na najvišji stopnji," je dodal mladi član ACH Volleyja Luka Marovt.

Pri ACH Volleyju težav s poškodbami nimajo, se pa zavedajo, da zna Tours VB odigrati bolje kot v Ljubljani. Pri tem ob mladem slovenskem asu Mujanoviću izpostavljajo še Brazilca Dos Santosa in Vossa, Latvijca Darzdansa, Kanadčana Heslinga, Finca Suihkonena ...

Tekma se bo začela ob 20. uri.

