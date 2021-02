ACH Volley z zmago proti Mladosti najboljši po rednem delu

Odbojkarji ACH Volleyja so na zaostali tekmi 4. kroga srednjeevropske lige v Tivoliju premagali zagrebško Mladost s 3:0 (16, 11, 21) in potrdili prvo mesto po rednem delu srednjeevropske lige. V sredo se bosta ekipi pomerili še v Zagrebu.

Odbojkarji ACH Volleyja redni del srednjeevropske lige končujejo z dvema tekmama proti zagrebški Mladosti. Za prvo mesto po rednem delu so na dveh tekmah potrebovali eno zmago, do nje so pričakovano prišli že na prvem obračunu. Ta jim je v polfinalu zaključnega turnirja v Zwettlu prinesla obračun z gostitelji, ekipo Union Raiffeisen Waldviertel, drugi polfinalni par pa sestavljata Calcit Volley in Merkur Maribor. Tekme zaključnega turnirja bodo na sporedu 27. in 28. februarja.

V prvem nizu so se igralci Mladosti dobro držali do šeste točke, v nadaljevanju pa so Ljubljančani dosegli tri točke v nizu in serijo podaljšali na 8:1, s čimer je bilo pri vodstvu domačih s 14:7 jasno, da je prvi od treh nizov dobljen. Gregor Ropret in Matic Videčnik sta v tem obdobju celo dosegla as iz servisa.

Drugi niz je minil ekspresno in šele v tretjem so Zagrebčani nudili trdnejši odpor, a premalo, da bi danes v Tivoliju osvojili vsaj niz, saj so branilci naslova tekmovanja tudi v tem nizu ves čas nadzorovali izid.

ACH Volley : Mladost 3:0 (16, 11, 21)

Dvorana Tivoli, sodnika: Markelj, Milojević.



ACH Volley: Toman 2, Ropret, Pernuš, Touhteh 7, Dagostino, Pavlovič, Bošnjak, Okroglič 11, Rutar, Pokeršnik 8, Videčnik 6, Kök, Vučićević 25.

Mladost Zagreb: Višić 1, Cvanciger, Nikačević 8, Mitrašinović 3, Bakonji 2, Šarčević, Vasko, Radoš, Jakovac, Vranješ 1, Dukić 4, Vojak 3, Zeljković.