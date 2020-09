ACH Volley vknjižil drugo zmago v srednjeevropski ligi

Odbojkarji ACH Volleyja so vknjižili drugo zmago v srednjeevropski ligi. Po uspehu na začetku tedna proti Merkurju Mariboru v okviru državnega prvenstva so tokrat v prvem nastopu, ki šteje zgolj za srednjeevropsko tekmovanje, premagali Holding Gradec s 3:0 (14, 23, 25).

To je bila vnaprej odigrana tekma desetega kroga srednjeevropske lige, ki se bo s prvim krogom uradno začela šele sredi oktobra. Doslej so bile odigrane tri tekme; dve v okviru slovenskega DP (Calcit je v soboto v petih nizih premagal Merkur) in ta današnja, ki so jo Ljubljančani, sicer branilci naslova, proti novincu v tekmovanju dobili po uri in desetih minutah igre.

V sezoni 2020/2021 bo v srednjeevropski ligi sodelovalo sedem moštev iz treh držav. Slovenijo bodo zastopali ACH Volley Ljubljana, Merkur Maribor in Calcit Volley Kamnik, Avstrijo Holding Gradec, Zadruga Dob in Union Raiffeisen Waldviertel, Hrvaško pa Mladost Zagreb.

Ekipe se bodo pomerile po dvokrožnem sistemu, zaključni turnir pa je predviden za zadnji vikend februarja 2021.

Naslednje tekme srednjeevropske lige bodo 17. oktobra. V Tivoliju se bosta srečala ACH Volley in Calcit, Merkur Maribor pa bo gostoval v Gradcu.