ACH Volley ima novega trenerja

Le nekaj dni po osvojenem 15. naslovu državnih prvakov sta se ACH Volley in trener Zoran Kedačič razšla. Kedačič se je z ACH Volleyjem veselil treh naslovov državnih prvakov, enkrat je osvojil slovenski pokal in dvakrat ligo MEVZA.

Kedo, hvala za vse!

"Pod njegovo taktirko so oranžni zmaji osvojili tri zaporedne naslove državnih prvakov, v letošnji sezoni so v Tivoli vrnili lovoriko pokala Slovenije, dosegli zgodovinsko uvrstitev med najboljših osem v pokalu CEV in še bi lahko naštevali.

V dveh letih in pol je kot trener ACH Volleyja Ljubljana uspešno vodil fante preko 100 zmag in danes zasluženo sodi med najobetavnejše strokovnjake v Evropi. Kedo, hvala za vse in srečno vsem novim izzivom naproti," so se Kedačiču zahvalili pri oranžnih zmajih.