Tekma za prste obliznit: Formiske Kamničankam nagnale strah v kosti

1. DOL, ženske, polfinale

Potem ko so se uvodni tekmi polfinalne serije 1. DOL za dekleta odbojkarice Nove KBM Branika poigrale z Alianso, smo v prvem dejanju drugega polfinala videli pravo odbojkarsko poslastico. Po ogorčenem boju in velikem preobratu so se na koncu tesne zmage veselile favorizirane Kamničanke.

Čeprav so mnogi misliti, da je ženski finale v najmočnejši odbojkarski ligi že določen, so Formiske na prvi tekmi v Kamniku pokazale, da finalne vstopnice ne bodo prepustile brez srditega boja. Četa Matevža Kamnika je prvi obračun začela brez strahu in v napeti končnici dobila prvi niz (26:24).

V žep je suvereno pospravila še drugega, nato pa so se favoritinje prebudile in po velikem preobratu na koncu preprečile presenečenje. V izjemno napetem odločilnem petem nizu so Kamničanke zmagale s 15:13 in videle, da jim ne bo lahko, sploh pa ne v Hočah, kjer bodo Formiske že v sredo lovile izenačenje.

Polfinale: Prvi tekmi: Petek, 23. marec:

Nova KBM Branik : Aliansa Šempeter 3:0 (16, 19, 18) /1:0/

Mlakar 20, Sobočan in Pintar 10; Lakovšek 10, Žnidar 8 Sobota, 24. marec:

Calcit Volley : Formula Formis 3:2 (-26, -18, 10, 21, 13) /1:0/

Mihalinec 21, Frantti 19, Grudina in Mijoč 14; Eržen 24, Kotnik 17, Tupikina 12 Drugi tekmi: Sreda, 28. marec:

Aliansa Šempeter - Nova KBM Branik

Formula Formis - Calcit Volley Morebitni tretji tekmi: Sobota, 31. marec:

17.30 Calcit Volley - Formula Formis

18.00 Nova KBM Branik - Aliansa Šempeter



// - izid v zmagah, igra se na dve.