Bolj napeto ne more biti: Mariborčanke po pravi drami povedle v finalni seriji!

1. DOL, ženske, zaključni boji

Na prvi tekmi finala 1. DOL za dekleta so po pravi drami slavile odbojkarice Nove KBM Branika. Mariborčanke proti Calcitu Volleyju že vodile z 2:0 v nizih, na koncu pa morale zmago iskati v petem skrajšanem nizu. Štajerke so peti odločilni nizi dobile tesno s 15:13. Druga tekma finala bo v sredo v Kamniku.

Bankirke so na prvi tekmi zapravile visoko prednost in morale trepetati za zmago. Foto: Nova KBM Branik

Mariborčanke, branilke naslova, tekme niso začele najbolje, zaradi težav pri sprejemu servisov Tine Grudine in Katje Mihevc so že zaostajale za pet točk (9:14), toda po drugem tehničnem odmoru se je zaradi velikega števila napak v napadu tehtnica začela obračati v njihovo korist. Na 19. točki so tekmice ujele, končnico pa po zaslugi Anite Sobočan in Ize Mlakar zanesljivo dobile.

Najboljša pri zmagovalkah je bila Iza Mlakar, dosegla je kar 28 točk. Foto: Nova KBM Branik Tudi v naslednjih dveh nizih sta zaradi dobrih servisov oziroma slabega sprejema tekmic ekipi igrali v serijah, zapravljali visoko vodstvo. Štajerke so v drugem nizu zapravile devet točk prednosti, a se z novo serijo točk rešile v končnici, v tretjem pa so bile Kamničanke tiste, ki so imele že sedem točk prednosti, domače so se nekajkrat približale na dve točki, toda novega preobrata vendarle ni bilo. Tako kot ga ni bilo niti v četrtem nizu, ko so gostje predvsem po zaslugi razpoložene Američanke Analisse Frantti povedle z 12:5, prednost pa do konca le še povečale, tako da je moral o zmagovalkah odločati "tie break".

Američanka zaradi krčev na klop

V njem so ves čas vodile Mariborčanke. Na začetku s 4:1, toda Gorenjke se niso dale, rezultat so hitro izenačile. Zadnjič je bilo izenačeno na 8:8, nato pa so gostiteljice vzdrževale prednost eno do do dveh točk. Prvo zaključno žogo jim je priborila Anamarija Vovk, drugo pa je z udarcem na črto izkoristila Mlakarjeva, s 28 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Calcitu se je v končnici poznalo, da je igral brez Franttijeve, s 24 točkami najučinkovitejše kamniške igralke, ki je morala zaradi krčev na klop.

Izjavi po tekmi: Tina Grudina, Calcit Volley: ”Kljub porazu ne smemo povestiti glav, saj nam je uspelo nadoknaditi dva niza, a nam je na koncu zmanjkalo malo športne sreče. V sredo nas čaka nov obračun in vemo kaj moramo popraviti, tako da se vrnemo v boj za naslov." Roosa Koskelo, Nova KBM Branik: ”Calcit je danes odlično serviral, kar je bil glavni razlog v padcu naše igre. Ni nam uspelo držati sprejema, kar je posledično tudi vplivalo na igro v napadu. Kljub temu smo uspeli zmagati in v sredo nas čaka nova težka preizkušnja.”

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma:

Četrtek, 5. april:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:2 (21, 19, -21, -16, 13) /1:0/

Mlakar 28, Sobočan 15, Kaučič 10; Frantti 24, Grudina 15, Mijoč 11, Mihevc 10 Druga tekma:

Sreda, 11. april:

20.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Tretja tekma:

Ponedeljek, 16. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley Morebitna četrta tekma:

Četrtek, 19. april:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik Morebitna peta tekma:

Ponedeljek, 23. april:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley



// - izid v zmagah, igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma:

Sobota, 7. april:

18.30 Formula Formis - Aliansa Druga tekma:

Sreda, 11. april:

19.00 Aliansa - Formula Formis Morebitna tretja tekma:

Sobota, 14. april:

18.30 Formula Formis - Aliansa